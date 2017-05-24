Неизвестный совершил нападение на офис финансовой компании во Владивостоке

Возбуждено уголовное дело

Владивосток, среда, 24 мая , РИА Vladnews.

В отдел полиции поступило сообщение от начальника службы безопасности финансовой компании, предоставляющей микрозаймы населению. Заявитель рассказал, что в офисе кредитной организации неизвестный, угрожая ножом, открыто похитил ноутбук и деньги из кассы. Причиненный ущерб потерпевший оценил в 560 тысяч рублей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции опросили потерпевшего, осмотрели место происшествия. Ориентировка с приметами злоумышленника была незамедлительно передана наружным нарядам полиции.

В ходе розыска сотрудники полиции задержали 35-летнего жителя города Владивостока, подозреваемого в разбойном нападении, который дал признательные показания.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Разбой, совершенный с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия».

В настоящее время подозреваемый находится под стражей.

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