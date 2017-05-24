Во Владивостоке обнаружено более 2 тонн просроченной рыбы

Возбуждено дело об административном правонарушении

Владивосток, среда, 24 мая , РИА Vladnews.

Во Владивостоке на одном из рыбоперерабатывающих заводов обнаружено более 2 тонн просроченной продукции, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Россельхознадзора. По данному факту было возбуждено дело об административном правонарушении.

Инспектора провели внеплановую проверку в Первомайском районе и вывили нарушения, связанные с оборотом небезопасной для здоровья потребителей продукции. Свежемороженая рыба и рыбные снеки собственного производства рыбоперерабатывающего предприятия, которые хранились в нескольких рефрижераторных контейнерах перед поставкой на потребительский рынок, оказались с истекшими сроками годности.

Проверяемое предприятие специализируется на переработке и реализации свежей рыбы, а также готовой к употреблению рыбной продукции: вяленой, сушеной, соленой и консервированной.

В ходе проверки был осмотрен производственный цех завода и места хранения и реализации продукции. В двух рефрижераторных контейнерах среди качественного товара были найдены: мешки с замороженным минтаем общим весом 1900 кг, срок хранения большей части которого истек в октябре прошлого года, остального количества в апреле текущего; мороженой камбалой - 220 кг, срок хранения истек в марте и начале мая; упакованные в вакуумные пакеты «Наборы к пиву» из лососевых с истекшими в марте 2017г. сроками хранения, а также 70 кг камбалы, произведенной с нарушением требований межгосударственного стандарта мороженой рыбы (ГОСТ).

Опасная продукция массой 2,2 тонн была изъята из оборота и помещена на изолированное хранение. По окончанию административного расследования продукция будет утилизирована или уничтожена.