В Уссурийске на пешеходном переходе сбили ребенка

Обстоятельства случившегося выясняются

Владивосток, среда, 24 мая , РИА Vladnews.

В Приморье произошло ДТП с участием несовершеннолетнего ребенка, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГИБДД края.

Инцидент произошел в Уссурийске, в районе 662 км автодороги Хабаровск - Владивосток. За рулем автомобиля Mazda Tribute находилась 53-летняя женщина. Автомобилистка двигалась по улице Некрасова со стороны улицы Пушкина в направлении улицы Чичерина. Наезд на 12-летнюю девочку произошел в зоне действия нерегулируемого пешеходного перехода.

На место происшествия прибыл наряд полиции и бригада скорой помощи. Врачи диагностировали у пострадавшей девочки ушибы и ссадины, назначено амбулаторное лечение.

В пресс-службе ГИБДД края корреспонденту РИА VladNews сообщили, что а момент происшествия стаж вождения водителя Mazda составил 12 лет, в 2017 году к административной ответственности за нарушение Правил дорожного движения женщина не привлекалась.

Сотрудниками полиции проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшей автомобильной аварии. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.