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Общество

37 тысяч приморцев работают на тяжелых работах, а 73 тысячи - на вредных и опасных

Данные официальной статистики
Фото: Алексей Воронин, газета Фото: Алексей Воронин, газета "Владивосток"
Владивосток, среда, 24 мая , РИА Vladnews.

Приморскстат ежегодно проводит обследование состояния условий труда в организациях региона, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, осуществляющих деятельность в сельском хозяйстве, охоте и лесном хозяйстве, по добыче полезных ископаемых, в обрабатывающих производствах, по производству и распределению электроэнергии, газа и воды, в строительстве, на транспорте и в связи. Списочная численность работающих в этих организациях (без находящихся в отпуске по беременности, родам и по уходу за детьми) на конец 2016 года составила 163,1 тысячи человек, из них 51,6 тысячи женщин (32%).

Численность работников, занятых на работах во вредных и (или) опасных условиях труда, на конец 2016 года составила 73,3 тысячи человек, или 45% списочной численности обследованных организаций, из них 12,4 тысячи женщин (17%). Испытывали воздействие факторов производственной среды: повышенного уровня шума, ультразвука, инфразвука 21,4% работников, 11,6% – химического фактора, 8,2% – аэрозолей (преимущественно фиброгенного действия), 7,3% – микроклимата, 7,1% – вибрации, 5,7% работников – работали в условиях некомфортной световой среды. В обрабатывающих производствах было занято на работах с вредными и (или) опасными условиями труда 23,1 тысячи работников (47% списочного состава), в организациях транспорта – 21,4 тысячи (48%), по производству и распределению электроэнергии, газа и воды – 12,9 тысячи (52%), по добыче полезных ископаемых – 6,5 тысячи (78%), строительства – 4,2 тысячи (51%), сельского хозяйства, охоты и лесного хозяйства – 2,8 тысячи (34%), связи – 1 тысяча работников (9%).

Одновременно, под воздействием тяжести трудового процесса, были заняты 36,8 тысячи человек (23% списочного состава), из которых 12,1 тысячи человек (27%) – работники транспорта, 10,4 тысячи (21%) – обрабатывающих производств, 6,1 тысячи (25%) – по производству и распределению электроэнергии, газа и воды, 3,3 тысячи (45%) – по добыче полезных ископаемых, 2,3 тысячи (27%) – строительства, 1,3 тысячи (16%) – сельского хозяйства, охоты и лесного хозяйства, 0,7 тысячи человек (6%) – связи. Среди занятых на такого рода работах 12,6% – женщины.

Напряженность трудового процесса испытали на себе 14,4 тысячи человек (9% списочного состава), из них 6,9 тысячи человек (15%) трудились на транспорте, 1,4 тысячи (19%) – по добыче полезных ископаемых, 2,5 тысячи (7%) – по производству и распределению электроэнергии, газа и воды, 1,9 тысячи (4%) – в обрабатывающих производствах, 0,7 тысячи (9%) – в строительстве, 0,8 тысячи (10%) – в сельском хозяйстве, охоте и лесном хозяйстве, 0,1 тысячи человек (1%) – в связи. Среди занятых на таких местах 10% – женщины.

Законодательством РФ предусмотрено право работника на гарантии и компенсации за работу во вредных и (или) опасных условиях труда. В 2016 году таким правом обладали 81,4 тысячи работников, расходы на их гарантии, компенсации и средства индивидуальной защиты составили 2,6 миллиарда рублей, или 32,4 тысячи на каждого.

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