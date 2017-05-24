В Приморье произошло серьезное ДТП с участием мотоциклиста

Есть пострадавшие

Владивосток, среда, 24 мая , РИА Vladnews.

В Приморье произошла серьезная авария, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Инцидент случился в селе Чугуевка. По предварительной информации, мотоциклист не справился с управлением своего двухколесного транспорта и совершил столкновение с грузовиком. От удара мотоцикл отбросило в кювет. По имеющейся информации, за рулем мотоцикла был 18-летний парень.

Очевидцы происшествия рассказали, что молодой человек получил серьезные травмы ноги: кто-то говорит, что ему оторвало ногу, другие же сообщают об открытом переломе.

Медработники в срочном порядке госпитализировали парня в больницу, где борются за его жизнь.

Сотрудникам полиции еще предстоит выяснить все обстоятельства происшествия.

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