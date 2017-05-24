В Приморье произошло серьезное ДТП с участием мотоциклиста

В Приморье произошла серьезная авария, сообщает корреспондент РИА VladNews.
Инцидент случился в селе Чугуевка. По предварительной информации, мотоциклист не справился с управлением своего двухколесного транспорта и совершил столкновение с грузовиком. От удара мотоцикл отбросило в кювет. По имеющейся информации, за рулем мотоцикла был 18-летний парень.
Очевидцы происшествия рассказали, что молодой человек получил серьезные травмы ноги: кто-то говорит, что ему оторвало ногу, другие же сообщают об открытом переломе.
Медработники в срочном порядке госпитализировали парня в больницу, где борются за его жизнь.
Сотрудникам полиции еще предстоит выяснить все обстоятельства происшествия.