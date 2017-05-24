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Политика и экономика

Часть промышленности в Приморье «упала»

Данные официальной статистики
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, среда, 24 мая , РИА Vladnews.

В январе-апреле 2017 года промышленными предприятиями Приморского края отгружено продукции на 84,2 миллиарда рублей. На предприятия обрабатывающих производств приходится 58,5% этой продукции, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Приморскстат.

Индекс производства промышленной продукции в январе-апреле 2017 года составил 97,5% к соответствующему периоду 2016 года. Спад наблюдался в водоснабжении, организации сбора и утилизации отходов (на 27%), электроэнергетике (на 8%), в добывающих отраслях (на 7%). В обрабатывающих производствах отмечен рост на 2%.

Рост наблюдался в следующих производствах: ремонт и монтаж машин и оборудования (на 36%), прочей неметаллической минеральной продукции (на 32%), производство обуви (на 29%), компьютеров, электронных и оптических изделий (на 26%), производство текстильных изделий (на 22%), химическое производство (на 8%).

В выпуске товаров производственно-технического назначения отмечается рост следующих видов продукции: конструкций и деталей сборных железобетонных (на 40%), цемента (на 33%), товарного бетона (на 25%), раствора строительного (на 12%), пиломатериалов (на 5%). Сократилось производство кирпича, щепы технологической, паркета, блоков оконных и дверных из пластмассы.

Из пищевых продуктов в январе-апреле 2017 года увеличилось производство крупы (в 1,7 раза),мяса и субпродуктов птицы домашней (в 1,6 раза), нектаров фруктовых и овощных (в 1,5 раза), молока (на 27%) и кисломолочных продуктов (на 14%), кондитерских изделий, рыбы и рыбопродуктов, мясных полуфабрикатов (на 4%) и свинины (на 3%). Снизился выпуск хлеба и хлебобулочных изделий, масла растительного нерафинированного, колбасных изделий, минеральных вод.

В январе-апреле 2017 года сократилась добыча металлических руд (на 25%). Рост наблюдался в добыче и обогащении угля (на 5%), прочих полезных ископаемых (на 11%).

Выпуск электроэнергии и теплоэнергии в январе-апреле 2017 года снизился, соответственно, на 11% и 6%.

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