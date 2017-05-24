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Приморец ограбил магазин и кафе

Возбуждено уголовное дело
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, среда, 24 мая , РИА Vladnews.

Сотрудники полиции задержали 30-летнего жителя Артема, который обвиняется в имущественном преступлении, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

Ранее в дежурную часть отдела полиции обратилась жительница Артема, которая сообщила, что неизвестный похитил денежные средства из кассового аппарата в магазине. Сумма заявленного ущерба составила 15 тысяч рублей.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции изучили камеры видеонаблюдения, установленные в торговом зале. Видеокамера зафиксировала момент совершения преступления.

С аналогичным заявлением обратилась еще одна жительница Артема. На этот раз злоумышленник совершил кражу денег из помещения кафе, расположенном в торговом центре на улице Кирова.

Изучив записи камер видеонаблюдения, сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого.

Сотрудниками полиции был задержан 30-летний местный житель, который дал признательные показания. Установлено, что ранее мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности за преступления имущественного характера.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Сумма причиненного ущерба превысила 200 тысяч рублей.

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