В лесу в Большом Камне найден труп мужчины

Проводится доследственная проверка

Владивосток, среда, 24 мая , РИА Vladnews.

В Приморье найден труп мужчины, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Инцидент произошел в Большом Камне в районе улицы Зеленая. В лесополосе был обнаружен труп мужчины. Экспертиза показала, что умершему было 82 года.

Как рассказали корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе СУ СК РФ по Приморью, в начале мая мужчина пропал без вести и находился в розыске. Он отправился в больницу, которая находится неподалеку от места, где его обнаружили позже, и больше не вернулся. Известно, что мужчина страдал частичной потерей памяти.

На данный момент по факту обнаружения трупа в лесополосе ведется доследственная проверка, выясняются все обстоятельства случившегося.