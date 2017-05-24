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Политика и экономика

В Приморье вырос оборот розничной торговли

По данным официальной статистики
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, среда, 24 мая , РИА Vladnews.

Оборот розничной торговли в январе-апреле текущего года в Приморье составил 116 миллиардов рублей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Приморскстат. Население края израсходовало на приобретение товаров на 6,4 миллиарда рублей больше, чем за соответствующий период 2016 года. В сопоставимых ценах оборот розничной торговли увеличился на 1,7%.

Торгующими организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность в стационарной торговой сети (вне рынка) сформировано 93% оборота розничной торговли, доля розничных рынков и ярмарок составила 7%.

В структуре оборота розничной торговли доля непродовольственных товаров, которую можно рассматривать как один из показателей качества жизни населения, стабильно занимает более половины – 58%. За январь-апрель реализовано непродовольственных товаров на 67,3 миллиарда рублей (107,2% к январю-апрелю 2016), пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий – на 48,7 миллиарда рублей (94,9%).

Объем оборота общественного питания составил 5,3 миллиарда рублей (к январю-апрелю 2016 – 108%).

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