Морская проверка сил

Владивосток, среда, 24 мая , РИА Vladnews.

Гребно-парусная регата МГУ прошла во Владивостоке. Уже более 60 лет университет, таким образом, дает морякам не только теорию, но и практику. Соревнования, которые проходили целую неделю в акватории Владивостока проверили на прочность ребят, решивших связать свою жизнь с морем, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.