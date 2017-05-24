Прибрежные места массового отдыха проверяет специальная комиссия. Специалисты следят за тем, как арендаторы соблюдают требования законодательства и готовятся к пляжному сезону, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.
Пляжи Владивостока готовятся к посетителям
Готовь пляжи к лету!Владивосток, среда, 24 мая , РИА Vladnews.
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