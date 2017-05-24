Трутнев обсудил создание Дальневосточного фонда развития и внедрения высоких технологий

Фонд будет инвестировать в акционерный капитал и предоставлять займы профильным компаниям в ДФО

Владивосток, среда, 24 мая , РИА Vladnews.

Полпред президента России в ДФО Юрий Трутнев провёл совещание по вопросу создания Дальневосточного фонда развития и внедрения высоких технологий, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Минвостокразвития.

В совещании приняли участие председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс, генеральный директор Фонда развития Дальнего Востока (ФРДВ) Алексей Чекунков, заместитель генерального директора Российской венчурной компании (РВК) Михаил Антонов, а также руководители федеральных органов власти и других организаций.

Как отметил Юрий Трутнев, сегодня доля высокотехнологичной продукции в структуре дальневосточного ВРП менее 15%. Этого явно недостаточно. В соответствии с поручением президента России Владимира Путина перед Фондом развития Дальнего Востока, «Роснано» и РВК была поставлена задача создать финансовый механизм, который позволил бы ускорить развитие инновационной системы на Дальнем Востоке, расширить внедрение передовых технологий. И такой механизм разработан: формируется Дальневосточный фонд развития и внедрения высоких технологий, общий объём которого на первом этапе составит до 5 млрд рублей.

Фонд будет инвестировать в акционерный капитал и предоставлять заёмное финансирование дальневосточным компаниям, развивающим актуальные и перспективные технологии, продукты и услуги, финансировать проекты, связанные с трансфером технологий из-за рубежа (в том числе в рамках импортозамещения), расширением и модернизацией производства технологичной продукции.

- На Дальнем Востоке уже есть современные предприятия с серьёзными наработками в высокотехнологичных отраслях. Наша задача – помочь им в расширении деятельности, используя рычаги государственных институтов развития, привлечь дополнительный капитал в перспективные проекты, сказал Юрий Трутнев.

По словам генерального директора ФРДВ Алексея Чекункова, Дальневосточный фонд развития и внедрения высоких технологий задумывается как источник финансирования прорывных проектов, направленных на реализацию стратегии перехода к постиндустриальной экономике.

ФРДВ уже сформирован портфель перспективных проектов в различных отраслях высокотехнологичной промышленности Дальнего Востока: в авиастроении, информационных технологиях, биотехнологиях, ядерных технологиях, альтернативной энергетике. Рассматривается также ряд проектов, связанных с внедрением современных технологий добычи и переработки полезных ископаемых.

По итогам совещания ФРДВ, «Роснано» и РВК при участии профильных министерств и ведомств поручено расширить перспективный портфель проектов, а также проработать вопрос формирования на базе действующих или создаваемых производственных предприятий научно-исследовательских технологических полигонов для отработки новейших технологий.