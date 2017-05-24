В лесу в Большом Камне найден труп мужчины 09:48, 24 мая В лесу в Большом Камне найден труп мужчины (Эксклюзив)
Гороскоп на 24 мая 09:09, 24 мая Гороскоп на 24 мая
Два авиарейса из Владивостока задерживаются 09:01, 24 мая Два авиарейса из Владивостока задерживаются
Новостная лента
Май, 24 среда
10:13
Приморский депутат нецензурно высказался в адрес президента России в соцсетях
10:13
​Политологи - о деле главы Владивостока Игоря Пушкарева
10:13
​Страшная авария произошла в центре Владивостока: у фуры отказали тормоза Видео
10:01
Приморец ограбил магазин и кафе
09:48
В лесу в Большом Камне найден труп мужчины Эксклюзив
09:33
В Приморье вырос оборот розничной торговли
09:16
Трутнев обсудил создание Дальневосточного фонда развития и внедрения высоких технологий
09:09
Гороскоп на 24 мая
09:01
Два авиарейса из Владивостока задерживаются
08:44
Несколько домов во Владивостоке останутся без водоснабжения в среду, 24 мая Адреса
08:40
Часть Владивостока останется без света сегодня, 24 мая Адреса
08:35
Во Владивостоке сегодня возможен небольшой дождь
08:22
Опубликованы данные о номинальных и реальных зарплатах в Приморье
07:27
Во Владивостоке можно опять пробежать по центральной улице
06:30
«Российский азимут» собрал во Владивостоке более 500 ориентировщиков со всего Приморья Видео
05:37
Россия вводит ограничения на ввоз продукции с трех белорусских предприятий
04:14
В Кузбассе 6-летняя девочка выпрыгнула с зонтиком с 4-го этажа, подражая героине фильма
03:29
Школьные медиаторы Владивостока подвели итоги
02:32
Гонщики Владивостока отправляются на соревнования в Хабаровск
01:43
Дефицит бюджета в 2017 году может составить меньше 2% ВВП
00:24
Истории, описанные в Библии, являются выдумкой, - ученые
Май, 23 вторник
23:03
Во Владивостоке проходит конкурс на получение гранта главы города в сфере образования
22:24
Шоу талантов "Broadway" стартовало во Владивостоке Видео
21:16
В школах Владивостока прозвенят последние звонки
20:02
Экстремальная весна подтопила международный банк семян на Шпицбергене
19:31
Серьезная авария произошла во Владивостоке Фото и Видео
19:02
23 мая – день создания Владивостокской таможни
18:28
Лисы-оборотни, котики и священная гора Фудзи: лекция о японской символике пройдёт во Владивостоке
17:53
Жилье в Приморье: в основном городское и старше 20 лет
17:45
Во Владивостоке началась выдача путевок в детские сады
17:37
Неизвестные ограбили жителей Владивостока, угрожая ножом
17:33
Завтра Владивосток накроют дожди
17:21
Неделя в Приморье: огурцы стали дешевле, а помидоры подорожали
Будете ли вы купаться в море после сообщений об акулах в акватории Владивостока?

Электронные версии
4135 (74) от 24 мая 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Молодой семье квартиру со скидкой
Море – тоже доступная среда
Святые с соседнего двора
Чудо-юдо рыба-арт
Пока тигр ушел на охоту...
68 от 04 апреля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Как слово наше отзовется?
Журнал приглашает на свидание и советует… не прогуливать учебу
Что ждать от второго чтения закона?
Встретимся в Ботаническом саду!
13 мая виноградари встретятся в Орехово
Политика и экономика

Трутнев обсудил создание Дальневосточного фонда развития и внедрения высоких технологий

Фонд будет инвестировать в акционерный капитал и предоставлять займы профильным компаниям в ДФО
Фото: Минвостокразвития Фото: Минвостокразвития
Владивосток, среда, 24 мая , РИА Vladnews.

Полпред президента России в ДФО Юрий Трутнев провёл совещание по вопросу создания Дальневосточного фонда развития и внедрения высоких технологий, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Минвостокразвития.

В совещании приняли участие председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс, генеральный директор Фонда развития Дальнего Востока (ФРДВ) Алексей Чекунков, заместитель генерального директора Российской венчурной компании (РВК) Михаил Антонов, а также руководители федеральных органов власти и других организаций.

Как отметил Юрий Трутнев, сегодня доля высокотехнологичной продукции в структуре дальневосточного ВРП менее 15%. Этого явно недостаточно. В соответствии с поручением президента России Владимира Путина перед Фондом развития Дальнего Востока, «Роснано» и РВК была поставлена задача создать финансовый механизм, который позволил бы ускорить развитие инновационной системы на Дальнем Востоке, расширить внедрение передовых технологий. И такой механизм разработан: формируется Дальневосточный фонд развития и внедрения высоких технологий, общий объём которого на первом этапе составит до 5 млрд рублей.

Фонд будет инвестировать в акционерный капитал и предоставлять заёмное финансирование дальневосточным компаниям, развивающим актуальные и перспективные технологии, продукты и услуги, финансировать проекты, связанные с трансфером технологий из-за рубежа (в том числе в рамках импортозамещения), расширением и модернизацией производства технологичной продукции.

- На Дальнем Востоке уже есть современные предприятия с серьёзными наработками в высокотехнологичных отраслях. Наша задача – помочь им в расширении деятельности, используя рычаги государственных институтов развития, привлечь дополнительный капитал в перспективные проекты, сказал Юрий Трутнев.

По словам генерального директора ФРДВ Алексея Чекункова, Дальневосточный фонд развития и внедрения высоких технологий задумывается как источник финансирования прорывных проектов, направленных на реализацию стратегии перехода к постиндустриальной экономике.

ФРДВ уже сформирован портфель перспективных проектов в различных отраслях высокотехнологичной промышленности Дальнего Востока: в авиастроении, информационных технологиях, биотехнологиях, ядерных технологиях, альтернативной энергетике. Рассматривается также ряд проектов, связанных с внедрением современных технологий добычи и переработки полезных ископаемых.

По итогам совещания ФРДВ, «Роснано» и РВК при участии профильных министерств и ведомств поручено расширить перспективный портфель проектов, а также проработать вопрос формирования на базе действующих или создаваемых производственных предприятий научно-исследовательских технологических полигонов для отработки новейших технологий. 

comments powered by Disqus
Похожие новости
Россия вводит ограничения на ввоз продукции с трех белорусских предприятий
05:37, 24 мая 2017 Россия вводит ограничения на ввоз продукции с трех белорусских предприятий

Ограничения будут действовать с 24 мая

Дефицит бюджета в 2017 году может составить меньше 2% ВВП
01:43, 24 мая 2017 Дефицит бюджета в 2017 году может составить меньше 2% ВВП

Этому будет способствовать продление соглашения о сокращении добычи нефти

Генеральный консул Китая во Владивостоке рассказал о планах расширения сотрудничества с нашим городом
15:23, 23 мая 2017 Генеральный консул Китая во Владивостоке рассказал о планах расширения сотрудничества с нашим городом

У Владивостока сложились с Китаем многолетние добрососедские отношения

Приморский депутат нецензурно высказался в адрес президента России в соцсетях
11:12, 23 мая 2017 Приморский депутат нецензурно высказался в адрес президента России в соцсетях

Артем Самсонов нарушил депутатскую этику

Где выгодно приобрести валюту во Владивостоке?
09:13, 23 мая 2017 Где выгодно приобрести валюту во Владивостоке?

Курс валют на 23 мая

Стоимость биткоина превысила 2 тысячи долларов США
03:18, 23 мая 2017 Стоимость биткоина превысила 2 тысячи долларов США

Укрепление биткоина способствовал рост спроса к этой валюте со стороны азиатских инвесторов

Северная Корея готовит подводный флот
17:21, 22 мая 2017 Северная Корея готовит подводный флот

КНДР санкции не страшат