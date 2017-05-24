Сотрудники здравоохранения собрались за круглым столом, чтобы еще раз, привлечь внимание людей к опасностям, которые подстерегают их в каждой новой пачке сигарет, сообщает РИА Vladnews со ссылкой на VIII канал.
Минздрав предупреждает владивостокцев об опасных заболеваниях
Как избавиться от никотиновой зависимостиВладивосток, среда, 24 мая , РИА Vladnews.
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