Гороскоп на 24 мая

День будет спокойным

Владивосток, среда, 24 мая , РИА Vladnews.

Сегодня гороскоп обещает вам принести долгожданное спокойствие и тишину, сообщает 1001 Гороскоп. Самое лучшее, что можно сделать в свободное время, это завалиться на диван с книгой, впрочем, и любые другие виды интеллектуального отдыха вполне подойдут. Если вы не работаете, сегодня прекрасный день для того, чтобы провести его за разгадыванием кроссвордов или просмотром образовательных программ. На работе же имейте в виду, что мысли будут особенно ясными, а мозг – продуктивным.

Сегодня день потребует от Овна таких качеств, как точность и собранность. Никаких домыслов и тем более фантазий – и ситуация, и люди вокруг будут требовать от Овна только фактов. Ничто сегодня не способно вывести окружающих из себя больше, чем слова Овна: «мне кажется» и «я думаю». Если Овен хочет, чтобы его заметили и оценили, сегодня ему стоит озвучивать свои мысли на языке статистики, графиков и цифр.

Сегодня в течение дня Телец будет неравнодушен к точным цифрам и фактам! Идет ли речь об учебе, сложных расчетах или пунктах договора, написанных мелким шрифтом, Телец сумеет разобраться во всем и сделать правильные выводы. Однако звезды гороскопа предупреждают: если Телец не найдет сегодня достойное применение своей внимательности, то рискует растратить ее на пустяки. Ведь считать можно и ворон за окном, но зачем? Тратить на это такой продуктивный день было бы просто обидно.

Сегодня Близнецы не будут рваться на первые роли, однако им отлично удастся проявить себя на вторых! Особенно хорошо у Близнецов получится действовать в команде или же выполнять чьи-то точные указания. Единственное условие – Близнецы сегодня должны четко понимать всю логику процесса: кто что делает и за какой участок работ отвечает. Роль безмолвного и равнодушного исполнителя не для них!

Сегодня – отличный день для того, чтобы Рак завязал полезное знакомство. Его коммуникабельность и креативность на высоте, он полон интересных идей и сумеет донести их до кого угодно. Звезды гороскопа говорят, что Раку может представиться шанс завести деловой контакт в любой, даже самой неформальной, обстановке. В коридоре, на улице, на вечеринке – везде Рак сегодня может встретить человека, знакомство с которым окажет влияние на его дальнейшую карьеру. А может быть даже, судьбу.

Сегодня звезды гороскопа настоятельно советуют Льву заняться разработкой какого-то достаточно амбициозного проекта. Не скромничайте, у вас в запасе наверняка есть такой! Идет ли речь о карьерных планах Льва или же о том, как устроить свою личную жизнь, сегодня – хороший день для того, чтобы перевести эти мысли из разряда фантазий в разряд первоочередных дел. И, главное, продумать все детали. Осуществив это сегодня, Лев сделает первый шаг навстречу своим самым смелым мечтам!

Сегодня у Девы есть шанс узнать инсайдерскую информацию, которая поможет ей продвинуться вперед! Возможно, ей удастся случайно услышать то, что не предназначалось для ее ушей, или же прийти к нужному умозаключению на основе слухов и другой обрывочной информации. Главное, что благодаря стечению обстоятельств или своим аналитическим способностям, Дева сегодня может получить в руки ключ, открывающий двери к новым достижениям и успехам.

Сегодня Весам стоит подумать над тем, что именно в последнее время они делали не так, где совершили ошибку. День наделяет их не только самокритичностью, но и способностью посмотреть на себя со стороны, беспристрастно оценив свои действия. Возможно, в каких-то вещах Весы поторопились, сбились с пути или просто не довели дело до конца? Понять это сегодня – значит сделать первый шаг к тому, чтобы со временем исправить ситуацию.

Сегодня в каком-то вопросе от Скорпиона может потребоваться сделать выбор, и ему будет нелегко принять решение. Как поступить, если в обоих вариантах присутствуют свои очевидные минусы и плюсы? Звезды гороскопа не советуют Скорпиону торопиться. Даже если ситуация подгоняет его в спину, сегодня Скорпиону не стоит идти у нее на поводу. Пусть решение как следует созреет, отлежится. Возможно, есть шанс найти компромисс? А может быть, пока Скорпион думает, появится еще и третий вариант?

Сегодня, каким бы опытом Стрелец ни обладал, ситуация может на какое-то время поставить его в роль ученика. Возможно, ему будет необходимо проконсультироваться с кем-то более опытным или же начальство возьмет Стрельца под свой личный контроль. А может быть, Стрелец почерпнет нужные ему для работы сведения из чужого разговора. В любом случае, сегодня ему стоит прислушиваться к советам других и помнить: если хочешь добиться успеха, учиться никогда не поздно.

Сегодня звезды гороскопа предлагают Козерогу задуматься о перспективах. Бездумно плыть по течению – не та стратегия, которая способна вознести до самых высот. Возможно, жизнь Козерога вошла в колею и не оставляет времени на продвижение, но сегодня – хороший день для того, чтобы трезво оценить свой потенциал. Быть может, Козерог обнаружит, что на своем месте он уже достиг «потолка», и этот «потолок» весьма невысокий. В этом случае, ему стоит подумать о том, как кардинально изменить ситуацию к лучшему.

Сегодня Водолею ни в коем случае не стоит смешивать личные отношения и работу, хотя ситуация будет его к этому склонять. Возможно, кто-то из знакомых Водолея попросит помочь ему своими профессиональными навыками, а может быть, даже попытается втянуть Водолея в какие-то дела с использованием его служебного положения. Звезды гороскопа говорят, что делать этого сегодня не следует, иначе Водолей будет жалеть. В лучшем случае он навредит работе или дружбе, в худшем – и тому, и другому.

Сегодня Рыбам в течение дня не раз придется вспомнить поговорку: «Сколько людей, столько и мнений». По самым, казалось бы, незначительным и простым вопросам, у них то и дело могут возникать разногласия и даже стычки с окружающими. Неудивительно, что и мнение вышестоящих сегодня вряд ли будет совпадать с мнением Рыб, что может порой их удручать. Однако здесь звезды гороскопа советуют Рыбам уступить свои позиции без боя – как говорится, начальству виднее, по крайней мере в этот день.