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Общество

Во Владивостоке сегодня возможен небольшой дождь

В крае облачно, местами умеренные осадки
Фото: Алексей Воронин, газета Фото: Алексей Воронин, газета "Владивосток"
Владивосток, среда, 24 мая , РИА Vladnews.

Сегодня, 24 мая, погоду в Приморье определяют атмосферные фронтальные разделы. В крае облачно, небольшой, местами умеренный дождь. Ветер западный, юго-западный слабый до умеренного. Температура воздуха +6...+19 °C, сообщает Примпогода.


Во Владивостоке переменная облачность, возможен небольшой дождь. Ветер юго-восточный умеренный, днем до сильного. Температура воздуха +13...+15 °C.

В Уссурийске переменная облачность, небольшой дождь. Ветер южный умеренный до сильного. Температура воздуха +15...+17 °C.

В Находке переменная облачность, возможен небольшой дождь. Ветер южный умеренный. Температура воздуха +13...+15 °C.

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