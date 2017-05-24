Во Владивостоке сегодня возможен небольшой дождь

В крае облачно, местами умеренные осадки

Владивосток, среда, 24 мая , РИА Vladnews.

Сегодня, 24 мая, погоду в Приморье определяют атмосферные фронтальные разделы. В крае облачно, небольшой, местами умеренный дождь. Ветер западный, юго-западный слабый до умеренного. Температура воздуха +6...+19 °C, сообщает Примпогода.



Во Владивостоке переменная облачность, возможен небольшой дождь. Ветер юго-восточный умеренный, днем до сильного. Температура воздуха +13...+15 °C.



В Уссурийске переменная облачность, небольшой дождь. Ветер южный умеренный до сильного. Температура воздуха +15...+17 °C.



В Находке переменная облачность, возможен небольшой дождь. Ветер южный умеренный. Температура воздуха +13...+15 °C.