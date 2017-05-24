Опубликованы данные о номинальных и реальных зарплатах в Приморье

Однако о реальных зарплатах в рублевом выражении речи не идет

Владивосток, среда, 24 мая , РИА Vladnews.

Приморскстат опубликовал данные о зарплатах в Приморье, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Так, среднедушевые доходы приморцев, согласно официальным данным, за месяц выросли примерно на 700 рублей и составили по итогам апреля 34 924 рубля (по итогам марта - 34 255 рублей). Ну а номинальная заработная плата по региону оказалась на пару тысяч рублей выше. Так, по данным за март она составляла 36 5461,6 рубля (что к предыдущему месяцу показало рост в 6,1%, а к марту предыдущего года - рост в 6,7%).

Также опубликованы Приморскстатом и данные о реальных зарплатах и доходах населения в регионе. Однако данные эти указываются социологами все же не в рублевом выражении - а в процентном. Так, известно, что в том же марте 2017 года реальная заработная плата у жителей Приморского края выросла по отношению к показателю годовой давности на 2,3%, а также к февралю 2017 года (предыдущий месяц) - на 6%.

Выросли, согласно официальным статистическим данным, и реальные располагаемые денежные доходы населения: в апреле они составили 108,6% от такого же показателя за март.