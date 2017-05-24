Во Владивостоке сегодня возможен небольшой дождь 08:35, 24 мая Во Владивостоке сегодня возможен небольшой дождь
Опубликованы данные о номинальных и реальных зарплатах в Приморье 08:22, 24 мая Опубликованы данные о номинальных и реальных зарплатах в Приморье
Серьезная авария произошла во Владивостоке 19:31, 23 мая Серьезная авария произошла во Владивостоке (Фото и Видео)
Новостная лента
Май, 24 среда
08:42
Приморский депутат нецензурно высказался в адрес президента России в соцсетях
08:42
​Политологи - о деле главы Владивостока Игоря Пушкарева
08:42
​Страшная авария произошла в центре Владивостока: у фуры отказали тормоза Видео
08:35
Во Владивостоке сегодня возможен небольшой дождь
08:22
Опубликованы данные о номинальных и реальных зарплатах в Приморье
07:27
Во Владивостоке можно опять пробежать по центральной улице
06:30
«Российский азимут» собрал во Владивостоке более 500 ориентировщиков со всего Приморья Видео
05:37
Россия вводит ограничения на ввоз продукции с трех белорусских предприятий
04:14
В Кузбассе 6-летняя девочка выпрыгнула с зонтиком с 4-го этажа, подражая героине фильма
03:29
Школьные медиаторы Владивостока подвели итоги
02:32
Гонщики Владивостока отправляются на соревнования в Хабаровск
01:43
Дефицит бюджета в 2017 году может составить меньше 2% ВВП
00:24
Истории, описанные в Библии, являются выдумкой, - ученые
Май, 23 вторник
23:03
Во Владивостоке проходит конкурс на получение гранта главы города в сфере образования
22:24
Шоу талантов "Broadway" стартовало во Владивостоке Видео
21:16
В школах Владивостока прозвенят последние звонки
20:02
Экстремальная весна подтопила международный банк семян на Шпицбергене
19:31
Серьезная авария произошла во Владивостоке Фото и Видео
19:02
23 мая – день создания Владивостокской таможни
18:28
Лисы-оборотни, котики и священная гора Фудзи: лекция о японской символике пройдёт во Владивостоке
17:53
Жилье в Приморье: в основном городское и старше 20 лет
17:45
Во Владивостоке началась выдача путевок в детские сады
17:37
Неизвестные ограбили жителей Владивостока, угрожая ножом
17:33
Завтра Владивосток накроют дожди
17:21
Неделя в Приморье: огурцы стали дешевле, а помидоры подорожали
17:11
Швейцария отказалась от ядерной энергетики
17:05
Во Владивостоке осужден водитель автобуса, напавший на журналиста
17:02
Арт-субботник прошел во Владивостоке Видео
16:48
Несколько часов кружил над Хабаровском Airbus A-330 с пассажирами
16:39
Приморец попытался дать взятку сотруднику полиции, чтобы выгородить своего знакомого
16:35
Приморец 13 лет насиловал свою дочь
16:23
Министр образования предложила использовать труд студентов при ремонтах общежитий
16:12
Российским отличникам предлагают устроить 50%-ную скидку на обучение в вузах
Будете ли вы купаться в море после сообщений об акулах в акватории Владивостока?

Электронные версии
4135 (74) от 24 мая 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Молодой семье квартиру со скидкой
Море – тоже доступная среда
Святые с соседнего двора
Чудо-юдо рыба-арт
Пока тигр ушел на охоту...
68 от 04 апреля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Как слово наше отзовется?
Журнал приглашает на свидание и советует… не прогуливать учебу
Что ждать от второго чтения закона?
Встретимся в Ботаническом саду!
13 мая виноградари встретятся в Орехово
Общество

Опубликованы данные о номинальных и реальных зарплатах в Приморье

Однако о реальных зарплатах в рублевом выражении речи не идет
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, среда, 24 мая , РИА Vladnews.

Приморскстат опубликовал данные о зарплатах в Приморье, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Так, среднедушевые доходы приморцев, согласно официальным данным, за месяц выросли примерно на 700 рублей и составили по итогам апреля 34 924 рубля (по итогам марта - 34 255 рублей). Ну а номинальная заработная плата по региону оказалась на пару тысяч рублей выше. Так, по данным за март она составляла 36 5461,6 рубля (что к предыдущему месяцу показало рост в 6,1%, а к марту предыдущего года - рост в 6,7%).

Также опубликованы Приморскстатом и данные о реальных зарплатах и доходах населения в регионе. Однако данные эти указываются социологами все же не в рублевом выражении - а в процентном. Так, известно, что в том же марте 2017 года реальная заработная плата у жителей Приморского края выросла по отношению к показателю годовой давности на 2,3%, а также к февралю 2017 года (предыдущий месяц) - на 6%.

Выросли, согласно официальным статистическим данным, и реальные располагаемые денежные доходы населения: в апреле они составили 108,6% от такого же показателя за март.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Школьные медиаторы Владивостока подвели итоги
03:29, 24 мая 2017 Школьные медиаторы Владивостока подвели итоги

Участникам был представлен обобщенный анализ причин конфликтов с участием родителей, планы работы на учебный год, примеры оформления информационных стендов

Истории, описанные в Библии, являются выдумкой, - ученые
00:24, 24 мая 2017 Истории, описанные в Библии, являются выдумкой, - ученые

Специалисты рассказали о появлении легенд

Во Владивостоке проходит конкурс на получение гранта главы города в сфере образования
23:03, 23 мая 2017 Во Владивостоке проходит конкурс на получение гранта главы города в сфере образования

Члены жюри конкурса обсудили ряд организационных и содержательных вопросов

В школах Владивостока прозвенят последние звонки
21:16, 23 мая 2017 В школах Владивостока прозвенят последние звонки

25 мая

23 мая – день создания Владивостокской таможни
19:02, 23 мая 2017 23 мая – день создания Владивостокской таможни

История ее началась 116 лет назад после появления указа Николая II

Лисы-оборотни, котики и священная гора Фудзи: лекция о японской символике пройдёт во Владивостоке
18:28, 23 мая 2017 Лисы-оборотни, котики и священная гора Фудзи: лекция о японской символике пройдёт во Владивостоке

Вход свободный

Жилье в Приморье: в основном городское и старше 20 лет
17:53, 23 мая 2017 Жилье в Приморье: в основном городское и старше 20 лет

Официальные данные Приморскстата