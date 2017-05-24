Россия вводит ограничения на ввоз продукции с трех белорусских предприятий

Ограничения будут действовать с 24 мая

Владивосток, среда, 24 мая , РИА Vladnews.

С 24 мая Россия вводит ограничения на поставку продукции трех белорусских предприятий, сообщила пресс-секретарь Россельхознадзора Юлия Мелано, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.



Под ограничения попала в этот раз продукция, изготовленная на предприятиях СООО «Мясопродукт», ООО «Розовый кит» и ООО «Мясной двор «Тарасово».



Как уточнили в Россельхознадзоре, ранее ветеринарная служба Беларуси не исключила ООО «Мясной двор «Тарасово» из реестра компаний, которым разрешено ввозить продукцию в России, после отказа предприятия от проведения инспекции. Ведомством было принято решение запретить поставки его продукции на территорию России.



В Росельхознадзоре отмечают, что с 22 мая был введен режим усиленного лабораторного контроля еще для девяти белорусских предприятий. Это «Полоцкий молочный комбинат», Волковысское ОАО «Беллакт», «Лепельский молочно-консервный комбинат», «Щучинский маслосырзавод», «Сморгонские молочные продукты» (филиал ОАО «Лидский молочно-консервный комбинат»), «Барановичский молочный комбинат», «Смолевичи Бройлер», «Данон Шклов», «Лидский молочно-консервный комбинат». Также с понедельника снято ограничения на поставку продукции в РФ для 9 белорусских производителей.



Как заявил 22 мая глава Минсельхоза РФ Александр Ткачев, Россия и Беларусь согласовали снятие введенных ранее ограничений для ряда белорусских предприятий.



«Мы сегодня открыли 2 предприятия по переработке мяса. Они будут поставлять на рынок РФ в основном говядину. Также сняты ограничения для 7 молокозаводов, которые будут поставлять на российский рынок цельномолочную продукцию», - рассказал Ткачев.