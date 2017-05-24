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В Кузбассе 6-летняя девочка выпрыгнула с зонтиком с 4-го этажа, подражая героине фильма

Потерпевшая госпитализирована
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, среда, 24 мая , РИА Vladnews.

В Кемеровской области сотрудники следственных органов начали проверку по факту падения с окна четвертого этажа 6-летней жительницы города Березовский. Как оказалось, малышка просмотрела фильм, где героиня летала с зонтиком, и решила, что тоже сможет полететь, поэтому выпрыгнула из окна, сообщает РИА VladNews со ссылкой на СК.

«Потерпевшая проживает с дедушкой и бабушкой, в этот день находилась под присмотром деда. По предварительной информации, ранее девочка посмотрела фильм, где героиня летала с зонтиком», - сообщили представители следственных органов – «В то время, когда дедушка ненадолго оставил девочку дома одну, она обулась, взяла зонт и решила испытать увиденный способ полетов».

К счастью, после прыжка с окна малышка осталась жива. Лежащего на земле ребенка, рядом с которым валялся раскрытый зонт, заметили случайные прохожие. Очевидцы вызвали для малолетней «Мери Поппинс» скорую помощь, а также сообщили о случившемся сотрудникам местных органов правопорядка.

«Потерпевшую госпитализировали с переломами различной степени тяжести», - уточнили в пресс-службе СКР – «В настоящее время ее жизни ничего не угрожает».

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