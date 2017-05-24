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Спорт

Гонщики Владивостока отправляются на соревнования в Хабаровск

Второй этап РДС-Восток состоится уже в эти выходные
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, среда, 24 мая , РИА Vladnews.

Соревнование Российской дрифт-серии пройдет в Хабаровске уже в эти выходные - 27 и 28 мая, сообщает РИА VladNews со ссылкой на организаторов. За звание сильнейшего гонщика поборются представители Владивостока, Хабаровска и Благовещенска. Помимо заездов именитых гонщиков хабаровчане увидят также фестиваль автозвука и автотюнинга «ZvukDV».

Уже несколько лет подряд РДС-Восток привозит в дальневосточную столицу праздник автоспорта. В этом сезоне, по словам организаторов, усилена развлекательная составляющая мероприятия.

«Мы понимаем, что это мероприятие мы делаем, прежде всего, для зрителя, а потому стараемся показывать не только спорт, но и шоу - говорит Анатолий Аксюточкин, один из организаторов РДС-Восток, конечно, дрифт прежде всего! Пилоты любят здесь выступать, публика особенно тепло нас принимает, и мы стараемся отвечать тем же – показывать максимум!»

В рамках этапа РДС-Восток на парковке арены «Ерофей» пройдёт также фестиваль автозвука и автотюнинга «Звук ДВ». Самые красивые и громкие машины Дальнего Востока можно будет увидеть, услышать и даже потрогать.

«Наш фестиваль будет проходить два дня, - рассказал Николай Закамский, директор фестиваля «ZvukDV», глава Дальневосточного офиса «EMMA-Россия», 27 мая мы проводим этап Чемпионата по автозвуку и тюнингу под эгидой европейской ассоциации автозвукового спорта EMMA (European Mobile Media Association), а в воскресенье – этап международных соревнований dbDragRacing. Участники - жители Дальнего Востока, всего ожидаем около восьмидесяти громких и красивых автомобилей. На соревновании будет работать бригада судей - порядка тридцати человек. Важно отметить, что по правилам соревнований все автомобили должны быть открыты – зрители могут заглянуть, пообщаться с хозяином, послушать, посмотреть».

Также в рамках соревнований РДС-Восток выступит команда стантрайдинга (трюковая езда на мотоцикле) «Stunt4212». Кстати, райдер команды Никита Покусай входит в тройку сильнейших райдеров России.

Добавим, соревнование РДС-Восток официально начнётся в 14 часов (в субботу пройдут одиночные заезды, в воскресенье - парные), доступ на трибуны будет открыт с 10.00. Обращаем внимание, в субботу и воскресенье парковка арены «Ерофей» будет полностью занята зачётной трассой соревнования по дрифту, поэтому организаторы просят гостей приезжать на мероприятие на общественном транспорте или воспользоваться услугами такси.

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