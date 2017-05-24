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Политика и экономика

Дефицит бюджета в 2017 году может составить меньше 2% ВВП

Этому будет способствовать продление соглашения о сокращении добычи нефти
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, среда, 24 мая , РИА Vladnews.

Дефицит бюджета в 2017 году может составить меньше 2% ВВП, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.


По его словам, этому будет способствовать продление соглашения о сокращении добычи нефти.

Российское правительство одобрило правки федерального бюджета на 2017-2019 годы. Минфин предложил увеличить расходы на 315 млрд рублей. В ведомстве считают, что дефицит бюджет может составить 1,9 трлн рублей, а это 2,1% ВВП. Действующий сейчас закон о бюджете предусматривает дефицит федерального бюджета на уровне 3,2% ВВП.

Если венское соглашение о сокращении добычи нефти будет продлено, российский бюджет получит дополнительные доходы от продажи нефти и газа.

Напомним, в ноябре минувшего года страны ОПЕК в Вене договорились о сокращении своей добычи на 1,2 миллиона баррелей в день – до 32,5 миллиона. Это решение поддержали и 11 стран, которые не являются членами международного картеля. Они также заявил о планах сократить добычу на 558 тыс баррелей в сутки.

24 и 25 мая будет рассмотрен вопрос о продлении действия соглашения о сокращении добычи нефти. Россия и Саудовская Аравия уже согласовали продлить сокращение добычи еще на девять месяцев.

Комментируя возможность снижения дефицита бюджета зампредправления Локо Банка Андрей Люшин отметил, что при продлении соглашения о сокращении добычи нефти цены на «черное золото» на мировом рынке может достигнуть 55 долларов за баррель. Снижение дефицита бюджета до 2%, по его мнению, возможно только при цене нефти в 60 долларов за баррель. Эксперт считает, что даже если соглашение будет продлено, компании, ведущие разработку сланцевых месторождений, начнут развивать добычу активнее. И это, конечно же, повлияет на цену нефти.

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