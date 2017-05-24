Истории, описанные в Библии, являются выдумкой, - ученые

Специалисты рассказали о появлении легенд

Владивосток, среда, 24 мая , РИА Vladnews.

Израильские ученые заявили, что события, описанные в Священном Писании, являются выдумкой, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ИА Версия.

В доказательство своих слов они привели пример о разрушении стен Иерихона, которые обрушились вовсе не по вине священнослужителей, а их попросту не было.

По словам израильских археологов, данные, описанные в Библии, основаны лишь на предположениях, но никак не на реальных фактах. В ходе исследования специалисты выяснили, что события в Библии являются легендами.

Стоит отметить, что многие люди до сих пор не могут поверить в то, что Библия построена не на фактах, а на предположениях и легендах. Однако израильские ученые ссылаются на историю, которая подчеркивает, что в мире никогда не было Царя Соломона и других не менее известных персонажей Библии.