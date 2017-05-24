Серьезная авария произошла во Владивостоке 19:31, 23 мая Серьезная авария произошла во Владивостоке (Фото и Видео)
Завтра Владивосток накроют дожди 17:33, 23 мая Завтра Владивосток накроют дожди
Во Владивостоке осужден водитель автобуса, напавший на журналиста 17:05, 23 мая Во Владивостоке осужден водитель автобуса, напавший на журналиста
Новостная лента
Май, 24 среда
01:07
Приморский депутат нецензурно высказался в адрес президента России в соцсетях
01:07
​Политологи - о деле главы Владивостока Игоря Пушкарева
01:07
​Страшная авария произошла в центре Владивостока: у фуры отказали тормоза Видео
00:24
Истории, описанные в Библии, являются выдумкой, - ученые
Май, 23 вторник
23:03
Во Владивостоке проходит конкурс на получение гранта главы города в сфере образования
22:24
Шоу талантов "Broadway" стартовало во Владивостоке Видео
21:16
В школах Владивостока прозвенят последние звонки
20:02
Экстремальная весна подтопила международный банк семян на Шпицбергене
19:31
Серьезная авария произошла во Владивостоке Фото и Видео
19:02
23 мая – день создания Владивостокской таможни
18:28
Лисы-оборотни, котики и священная гора Фудзи: лекция о японской символике пройдёт во Владивостоке
17:53
Жилье в Приморье: в основном городское и старше 20 лет
17:45
Во Владивостоке началась выдача путевок в детские сады
17:37
Неизвестные ограбили жителей Владивостока, угрожая ножом
17:33
Завтра Владивосток накроют дожди
17:21
Неделя в Приморье: огурцы стали дешевле, а помидоры подорожали
17:11
Швейцария отказалась от ядерной энергетики
17:05
Во Владивостоке осужден водитель автобуса, напавший на журналиста
17:02
Арт-субботник прошел во Владивостоке Видео
16:48
Несколько часов кружил над Хабаровском Airbus A-330 с пассажирами
16:39
Приморец попытался дать взятку сотруднику полиции, чтобы выгородить своего знакомого
16:35
Приморец 13 лет насиловал свою дочь
16:23
Министр образования предложила использовать труд студентов при ремонтах общежитий
16:12
Российским отличникам предлагают устроить 50%-ную скидку на обучение в вузах
16:03
Несовершеннолетний мопедист пострадал во время столкновения с грузовиком в Приморье
15:54
Двое приморцев украли рельсы с помощью трактора
15:46
Два приморских бизнесмена отделались испугом от уголовного дела по подложным документам
15:44
За прошедшие сутки в Приморье произошло более 70 аварий
15:42
Приморец и житель Бурятии попались на краже
15:36
Международная акция «Ночь музеев» прошла во Владивостоке Видео
15:23
Генеральный консул Китая во Владивостоке рассказал о планах расширения сотрудничества с нашим городом
15:11
Во Владивостоке задержали 48 тонн неправильных колбасных «шкурок»
15:00
В Манчестере произошел взрыв
Будете ли вы купаться в море после сообщений об акулах в акватории Владивостока?

Электронные версии
4135 (74) от 24 мая 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Молодой семье квартиру со скидкой
Море – тоже доступная среда
Святые с соседнего двора
Чудо-юдо рыба-арт
Пока тигр ушел на охоту...
68 от 04 апреля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Как слово наше отзовется?
Журнал приглашает на свидание и советует… не прогуливать учебу
Что ждать от второго чтения закона?
Встретимся в Ботаническом саду!
13 мая виноградари встретятся в Орехово
Общество

Истории, описанные в Библии, являются выдумкой, - ученые

Специалисты рассказали о появлении легенд
Фото: ieshua.org Фото: ieshua.org
Владивосток, среда, 24 мая , РИА Vladnews.

Израильские ученые заявили, что события, описанные в Священном Писании, являются выдумкой, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ИА Версия.

В доказательство своих слов они привели пример о разрушении стен Иерихона, которые обрушились вовсе не по вине священнослужителей, а их попросту не было.

По словам израильских археологов, данные, описанные в Библии, основаны лишь на предположениях, но никак не на реальных фактах. В ходе исследования специалисты выяснили, что события в Библии являются легендами.

Стоит отметить, что многие люди до сих пор не могут поверить в то, что Библия построена не на фактах, а на предположениях и легендах. Однако израильские ученые ссылаются на историю, которая подчеркивает, что в мире никогда не было Царя Соломона и других не менее известных персонажей Библии.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Во Владивостоке проходит конкурс на получение гранта главы города в сфере образования
23:03, 23 мая 2017 Во Владивостоке проходит конкурс на получение гранта главы города в сфере образования

Члены жюри конкурса обсудили ряд организационных и содержательных вопросов

В школах Владивостока прозвенят последние звонки
21:16, 23 мая 2017 В школах Владивостока прозвенят последние звонки

25 мая

23 мая – день создания Владивостокской таможни
19:02, 23 мая 2017 23 мая – день создания Владивостокской таможни

История ее началась 116 лет назад после появления указа Николая II

Лисы-оборотни, котики и священная гора Фудзи: лекция о японской символике пройдёт во Владивостоке
18:28, 23 мая 2017 Лисы-оборотни, котики и священная гора Фудзи: лекция о японской символике пройдёт во Владивостоке

Вход свободный

Жилье в Приморье: в основном городское и старше 20 лет
17:53, 23 мая 2017 Жилье в Приморье: в основном городское и старше 20 лет

Официальные данные Приморскстата

Во Владивостоке началась выдача путевок в детские сады
17:45, 23 мая 2017 Во Владивостоке началась выдача путевок в детские сады

Родителям нужно обратиться в управление образования

Завтра Владивосток накроют дожди
17:33, 23 мая 2017 Завтра Владивосток накроют дожди

Температура воздуха не изменится