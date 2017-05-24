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Общество

Школьные медиаторы Владивостока подвели итоги

Участникам был представлен обобщенный анализ причин конфликтов с участием родителей, планы работы на учебный год, примеры оформления информационных стендов
Фото: Администрация Владивостока Фото: Администрация Владивостока
Владивосток, среда, 24 мая , РИА Vladnews.

Заседание методического объединения школьных медиаторов состоялось на днях во владивостокской школе № 40, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. На нем выступили представители НК «Союз медиаторов Дальнего Востока и Забайкалья». Наталья Лыкова рассказала о развитии практики медиации в России и Приморском крае. Анфиса Городинец поделилась впечатлениями от участия в апреле в московской конференции «Медиация: теория, практика, перспективы развития» и о деятельности аналогичных служб в Красноярске, Казани, Ростове-на-Дону, Санкт-Петербурге, Удмуртии. Руководители служб обсудили итоги проведенной работы.

Напомним, в начале учебного года в школах Владивостока на основе решений педагогических советов были созданы службы школьной медиации. Их основная задача – способствовать созданию доброжелательного и безопасного пространства для всех участников образовательного процесса. Они совмещают профилактическую работу в разнообразных форматах и взаимодействие с органами профилактики, а также проведение примирительных процедур с участниками школьных конфликтов.

В рамках корпоративного обучения психологи МБУ «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи города Владивостока» провел семь обучающих мероприятий и консультирование по запросам. Участникам был представлен обобщенный анализ причин конфликтов с участием родителей, планы работы на учебный год, примеры оформления информационных стендов.

Благодарностями за значительный вклад в организацию и развитие службы школьной медиации были отмечены 10 руководителей в школах №№ 32, 72, 81, 6, 25, 27, 59, 62, 65 и лицея № 41. Теперь каждому руководителю службы школьной медиации предстоит провести самостоятельный анализ работы своего коллектива и довести результаты до школьного сообщества.

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