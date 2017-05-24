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«Российский азимут» собрал во Владивостоке более 500 ориентировщиков со всего Приморья

​Один на один с природой
Владивосток, среда, 24 мая , РИА Vladnews.

Во Владивостоке прошли массовые соревнования по спортивному ориентированию "Российский азимут". Забеги с таким названием проводятся по всей стране и отличаются своей доступностью. Местные соревнования на острове Русском собрали более 500 самых разноплановых участников со всего Приморья, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.

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