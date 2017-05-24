Во Владивостоке прошли массовые соревнования по спортивному ориентированию "Российский азимут". Забеги с таким названием проводятся по всей стране и отличаются своей доступностью. Местные соревнования на острове Русском собрали более 500 самых разноплановых участников со всего Приморья, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.
«Российский азимут» собрал во Владивостоке более 500 ориентировщиков со всего Приморья
Один на один с природойВладивосток, среда, 24 мая , РИА Vladnews.
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