Во Владивостоке можно опять пробежать по центральной улице

В прошлом году в «Зеленом марафоне» приняли участие порядка 700 жителей и гостей города

Владивосток, среда, 24 мая , РИА Vladnews.

В воскресенье, 28 мая, в краевой столице пройдет всероссийская спортивная акция от Сбербанка «Зеленый марафон», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Массовый забег объединит любителей здорового образа жизни и активного отдыха в десятках городах страны. В числе участников проекта и город Владивосток.

В этом году программа «Зеленого марафона» традиционно включает спортивный забег для взрослых на символическую дистанцию 4,2 километра и детский марафон на один километр. Маршрут пройдет по главной улице города – Светланской. Стартуют бегуны от центральной площади, далее пробегут до остановки "Дальзавод", где развернутся и направятся обратно на центральную площадь. Такие дистанции позволяют всем желающим, вне зависимости от возраста и уровня физической подготовки, приобщиться к здоровому образу жизни.

28 мая центр Владивостока превратится в огромную игровую площадку с множеством развлечений для горожан всех возрастов. Жителей города ждут скачки на надувных лошадях, твистер, гигантская дженга, парк гироскутеров, аквагрим, качели, батуты, фотозоны, фитнес-зарядка, выступление популярной группы и многое другое. При этом все развлечения на площади и марафон для зарегистрированных бегунов будут бесплатными.

Регистрация участников открывается с 9 часов на центральной площади города, забег стартует в 12 часов. Завершится мероприятие выступлением музыкальной группы и церемонией награждения призеров. Пройти регистрацию на «Зеленый марафон» можно на сайте https://greenmarathon.ru/ (до 23 мая включительно). Также 28 мая все желающие смогут зарегистрироваться на площадке перед стартом.

Напомним, в прошлом году в «Зеленом марафоне» приняли участие порядка 700 жителей и гостей Владивостока. Первые юные спортсмены прошли дистанцию за 2 минуты 38 секунд. Лучший результат среди взрослых – 4, 2 километра за 12 минут 52 секунды.