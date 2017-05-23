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Происшествия

Серьезная авария произошла во Владивостоке

Никто не пострадал
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, вторник, 23 мая , РИА Vladnews.

Сегодня вечером, 23 мая, во Владивостоке в районе улицы Катерная произошло серьезное ДТП, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Участниками дорожного происшествия стали иномарки Toyota Supra и Subaru Legacy. По предварительным данным, водитель автомобиля Toyota на скорости не справился с управлением, в результате чего иномарка влетела в леерное ограждение, от которого ее отбросило в движущийся автомобиль марки Subaru. От столкновения Supra отлетела обратно в леерное ограждение, получив серьезные повреждения.

В данном ДТП никто не пострадал.

На месте происшествия работают сотрудники полиции. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

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