Серьезная авария произошла во Владивостоке

Никто не пострадал

Владивосток, вторник, 23 мая , РИА Vladnews.

Сегодня вечером, 23 мая, во Владивостоке в районе улицы Катерная произошло серьезное ДТП, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Участниками дорожного происшествия стали иномарки Toyota Supra и Subaru Legacy. По предварительным данным, водитель автомобиля Toyota на скорости не справился с управлением, в результате чего иномарка влетела в леерное ограждение, от которого ее отбросило в движущийся автомобиль марки Subaru. От столкновения Supra отлетела обратно в леерное ограждение, получив серьезные повреждения.

В данном ДТП никто не пострадал.

На месте происшествия работают сотрудники полиции. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.