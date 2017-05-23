Неизвестные ограбили жителей Владивостока, угрожая ножом

Злоумышленники задержаны

Владивосток, вторник, 23 мая , РИА Vladnews.

В отдел полиции поступило заявление от жителей Владивостока, которые рассказали, что в ночное время к ним в квартиру, расположенную на улице Надибаидзе, ворвались неизвестные и, угрожая предметом, похожим на пистолет, похитили деньги, мобильные телефоны и электронную технику, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции опросили потерпевших и осмотрели место происшествия. Ориентировка с приметами подозреваемых была незамедлительно направлена наружным нарядам полиции.

В ходе розыска сотрудники полиции задержали четверых 20-летних жителей Владивостока, которые дали признательные показания, пояснив, что похищенное имущество продали, а вырученные средства потратили. В ходе личного досмотра подозреваемых обнаружен и изъят травматический пистолет «ОСА».

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы до 12 лет.

В настоящее время злоумышленники находятся под стражей.