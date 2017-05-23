Во Владивостоке осужден водитель автобуса, напавший на журналиста

Обвиняемый полностью раскаялся в своих действиях

Владивосток, вторник, 23 мая , РИА Vladnews.

Во Владивостоке вынесен обвинительный приговор водителю автобуса, который воспрепятствовал законной профессиональной деятельности журналистов путем принуждения их к отказу от распространения информации, соединенные с применением насилия над журналистом, а равно с угрозой применения такого насилия, сообщает РИА VladNews со ссылкой на прокуратуру края.

Установлено, что преступные действия были совершены в январе 2017 года на остановке общественного транспорта «Семеновская» во Владивостоке.

Водитель пассажирского автобуса принуждал журналистов ГТРК «Владивосток» отказаться от распространения информации, а также применил насилие, высказывая при этом требования прекратить снимать репортаж.

Фигурант дела полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном.

Суд признал подсудимого виновным и приговорил его за содеянное (с учетом рассмотрения дела в особом порядке, явки с повинной, наличия на иждивении 3 малолетних детей) к 1 году лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.

Приговор законную силу не вступил.