Во Владивостоке осужден водитель автобуса, напавший на журналиста

Во Владивостоке вынесен обвинительный приговор водителю автобуса, который воспрепятствовал законной профессиональной деятельности журналистов путем принуждения их к отказу от распространения информации, соединенные с применением насилия над журналистом, а равно с угрозой применения такого насилия, сообщает РИА VladNews со ссылкой на прокуратуру края.
Установлено, что преступные действия были совершены в январе 2017 года на остановке общественного транспорта «Семеновская» во Владивостоке.
Водитель пассажирского автобуса принуждал журналистов ГТРК «Владивосток» отказаться от распространения информации, а также применил насилие, высказывая при этом требования прекратить снимать репортаж.
Фигурант дела полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном.
Суд признал подсудимого виновным и приговорил его за содеянное (с учетом рассмотрения дела в особом порядке, явки с повинной, наличия на иждивении 3 малолетних детей) к 1 году лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.
Приговор законную силу не вступил.