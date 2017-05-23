Жилье в Приморье: в основном городское и старше 20 лет

Официальные данные Приморскстата

Владивосток, вторник, 23 мая , РИА Vladnews.

Официальная статистика рассказала о состоянии жилья в Приморье: оно в основном находится в городе, в частной собственности у граждан, большей частью имеет коммунальные услуги и построено более 20 лет назад, сообщает РИА VladNews со ссылкой на данные Приморскстата. В среднем на приморца приходится по 22,6 кв. метра жилья.

Так, на конец 2016 года в регионе было 43,5 миллиона кв. метров жилья, из которых 33,4 миллиона - это жилье в городах. Приватизировано гражданами и находится у них в собственности 88,7% от всей жилплощади в регионе (38 тысяч кв. метров площади), а в муниципальной собственности осталось 7%.

51% жилплощади в Приморье обеспечен всеми коммунальными услугами (водопровод, канализация, централизованное отопление и горячее водоснабжение, электроплиты, газ).

Почти половина жилищного фонда была построена с 1971 по 1995 годы, 31% - с 1946 по 1970 годы, 15% - после 1995 года и около 6% - до 1946 года. Более трети жилфонда региона имеет износ 31-65%, а 4% жилья изношена более чем на 65%. 1,4% всей жилплощади в крае - это ветхое жилье (589 кв. метров).

В регионе находятся 52 тысячи многоквартирных домов, 154 тысячи частных домов. В многоквартирных домах насчитывается более 730 тысяч квартир, из которых преобладают двухкомнатные (41%). Доля четырехкомнатных и более – 3,4%. На панельные дома приходится 34% общей площади, на кирпичные - 33%, на деревянные - 18%. В сельской местности соотношение другое: 47% всей площади приходится на деревянные дома, на кирпичные – 24, панельные – 20%.