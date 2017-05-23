Приморец 13 лет насиловал свою дочь

44-летний житель Приморья обвиняется в насильственных действиях сексуального характера и изнасилование, сообщает РИА VladNews со ссылкой на СУ СК РФ по Приморскому краю.
По версии следствия, обвиняемый с декабря 2003 по апрель 2016 года совершал преступления сексуального характера в отношении своей дочери. На момент совершения первых преступных действий ребенку было только 4 года.
Обвиняемый в течение 13 лет неоднократно под угрозой применения насилия в отношении девочки и других близких ей лиц насиловал ее и совершал насильственные действия сексуального характера.
В настоящее время расследование завершено, уголовное дело передано в суд Для дальнейшего рассмотрения.