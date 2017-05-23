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Приморец 13 лет насиловал свою дочь

Расследование уголовного дела завершено
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, вторник, 23 мая , РИА Vladnews.

44-летний житель Приморья обвиняется в насильственных действиях сексуального характера и изнасилование, сообщает РИА VladNews со ссылкой на СУ СК РФ по Приморскому краю.

По версии следствия, обвиняемый с декабря 2003 по апрель 2016 года совершал преступления сексуального характера в отношении своей дочери. На момент совершения первых преступных действий ребенку было только 4 года.

Обвиняемый в течение 13 лет неоднократно под угрозой применения насилия в отношении девочки и других близких ей лиц насиловал ее и совершал насильственные действия сексуального характера.

В настоящее время расследование завершено, уголовное дело передано в суд Для дальнейшего рассмотрения.

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