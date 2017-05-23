Несовершеннолетний мопедист пострадал во время столкновения с грузовиком в Приморье

Водитель грузовика был пьян и без водительского удостоверения

Владивосток, вторник, 23 мая , РИА Vladnews.

В Приморье произошло ДТП с участием несовершеннолетнего ребенка, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГИБДД Приморья.

Сообщение о столкновении транспортных средств в село Орехово поступило 22 мая в 19.30 в дежурную часть МОМВД России «Дальнереченский». По предварительной информации, на перекрестке улиц Ватутина-Заливная водитель микрогрузовика не выбрал безопасную дистанцию и скоростной режим, спровоцировав столкновение с мопедом. В результате удара пострадал 13-летний водитель мопеда, подросток получил ушибы и ссадины.

В пресс-службе ГИБДД края корреспонденту агентства сообщили, что водитель Isuzu Elf управлял транспортным средством без соответствующих документов, в состоянии алкогольного опьянения, в отношении нарушителя составлен административный материал по ч. 3 ст. 12.8 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления транспортными средствами», предполагающий административный арест на срок от десяти до пятнадцати суток или наложение административного штрафа в размере тридцати тысяч рублей.

Однако, ответственность понесут и родители несовершеннолетнего мопедиста. При выявлении фактов нарушения Правил дорожного движения несовершеннолетними водителями мопедов и скутеров, в известность в обязательном порядке автоинспекторы ставят подразделения участковых уполномоченных полиции и инспекции по делам несовершеннолетних. Родителей малолетних нарушителей привлекают к административной ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ за неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по их содержанию и воспитанию. Им грозит предупреждение, либо штраф до 500 рублей. Помимо этого, за передачу родителями мототранспорта несовершеннолетним, не имеющим водительского удостоверения, предусмотрен штраф в размере 30 тысяч рублей.

Сотрудниками полиции проводятся проверки. Устанавливаются все обстоятельства произошедших автомобильных аварий. По результатам проверок будут приняты процессуальные решения.

Если вы стали очевидцем интересных событий - пишите, присылайте фото и видео в WhatsApp РИА VladNews по номеру + 7 994 000 01 02.