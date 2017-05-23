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Приморец и житель Бурятии попались на краже

Возбуждено уголовное дело
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, вторник, 23 мая , РИА Vladnews.

В отдел полиции обратился житель поселка Тавричанка, который сообщил, что неизвестные лица в дневное время, проникнув в его дом, похитили личные вещи и продукты питания. Сумма ущерба составила свыше 8 тысяч рублей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа отдела полиции, в состав которой вошел кинолог со служебной собакой. Полицейские установили, что злоумышленники открыли дом с помощью ключа, находившегося рядом с дверью под кастрюлей. Эксперт-криминалист изъял отпечаток следа пальца руки.

В ходе розыска сотрудник полиции задержали подозреваемых. Ими оказался ранее судимый 41-летний местный житель и 34 –летний житель Бурятии, которые дали признательные показания. Похищенное имущество частично изъято и возвращено владельцу.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Злоумышленникам грозит лишение свободы до 7 лет.

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