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Общество

Во Владивостоке проходит конкурс на получение гранта главы города в сфере образования

Члены жюри конкурса обсудили ряд организационных и содержательных вопросов
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, вторник, 23 мая , РИА Vladnews.

Во Владивостоке стартовал конкурс на получение гранта главы города в сфере образования, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Конкурсной комиссии предстоит оценить 34 проекта, которые представили школы Владивостока. Состав комиссии на две трети состоит из приглашенных специалистов регионального уровня - представителей ДВФУ, ПК ИРО, негосударственных образовательных организаций, СМИ.

«Именно конкурс стал тем механизмом, который активизирует развитие системы образования и обеспечивает его современное качество в соответствии с имеющимися трендами развития общества и индивидуальными образовательными потребностями жителей», - сказала начальник управления образования Марина Фролова, обращаясь к членам конкурсной комиссии.

В управлении образования убеждены, нет единственно правильного пути повышения качества образования в образовательном учреждении. У каждой школы свой путь, и школьные команды могут предлагать свои способы эффективного преобразования ситуации.

Так, например, результаты проектов-победителей конкурса 2016 года работают на развитие информационно-образовательных систем (школы 66, 67, Технический лицей), расширение объемов корпоративного обучения (13, 28, 65 школы и гимназия № 1), введение в практику школ новых воспитательных технологий (школы 25, 35, 71, 72).

«В 2017 году мы хотим видеть проекты, связанные с качественно новыми технологиями корпоративного обучения педагогов и руководителей, повышением уровня информационной культуры педагогов и обучающихся, дальнейшего углубления специализации школ», - отметила Марина Фролова.

Члены жюри конкурса обсудили ряд организационных и содержательных вопросов, определили критерии оценивания, порядок процедуры конкурсного отбора. Итоги будут подведены 29-го мая.

СПРАВКА:

Грант главы города Владивостока в сфере образования объявляется второй год подряд. Он проводится среди муниципальных бюджетных и автономных общеобразовательных учреждений города Владивостока для поощрения учреждений, внедряющих и распространяющих инициативные проекты, направленные на создание новой образовательной практики, стимулирование профессионального роста руководящих и педагогических работников муниципальной системы образования.

Лучшие проекты прошлого года представили 12 организаций. Примечательно, что среди победителей наряду с общепризнанными лидерами муниципальной системы образования оказались «рядовые» школы, доказавшие свою готовность ставить перед собой и решать амбициозные задачи. Грантополучатели 2016 года: гимназия № 1, гимназия № 2, лицей "Технический", школы №№ 10, 13, 25, 28, 35, 65, 66, 67, 71. Их опыт и практические разработки становятся достоянием всех школ Владивостока.

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