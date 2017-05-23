Призовой фонд - 3 миллиона рублей

Владивосток, вторник, 23 мая , РИА Vladnews.

Второй сезон шоу талантов «Broadway» стартовал во Владивостоке. Главная задача участников – продемонстрировать всевозможные умения перед жюри и их собственно удивить. На этот раз было подано около 200 заявок из Приморья, Кемерово, Санкт-Петербурга, Москвы и даже Казахстана. Призовой фонд - 3 миллиона рублей. В прошедшие выходные провели отборочные туры, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.