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Шоу талантов "Broadway" стартовало во Владивостоке

Призовой фонд - 3 миллиона рублей
Владивосток, вторник, 23 мая , РИА Vladnews.

Второй сезон шоу талантов «Broadway» стартовал во Владивостоке. Главная задача участников – продемонстрировать всевозможные умения перед жюри и их собственно удивить. На этот раз было подано около 200 заявок из Приморья, Кемерово, Санкт-Петербурга, Москвы и даже Казахстана. Призовой фонд - 3 миллиона рублей. В прошедшие выходные провели отборочные туры, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.

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