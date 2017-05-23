В школах Владивостока прозвенят последние звонки

25 мая

Владивосток, вторник, 23 мая , РИА Vladnews.

В четверг, 25 мая, во всех владивостокских школах прозвенит последний звонок, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. К одиннадцатиклассникам с напутственной речью обратятся директора школы, учителя, классные руководители и родители.

Впереди у выпускников - пора экзаменов. Уже 29 мая многие одиннадцатиклассники будут сдавать ЕГЭ по географии и информатике. В следующую среду, 31 мая, математику базового уровня. 2 июня – математику профильного уровня. Завершатся госэкзамены в этом году 19 июня – химией и историей.

Как сообщили в управлении образования, в этом году из муниципальных образовательных учреждений Владивостока выпустится 2211 человек.