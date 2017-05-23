Лисы-оборотни, котики и священная гора Фудзи: лекция о японской символике пройдёт во Владивостоке

Вход свободный

Владивосток, вторник, 23 мая , РИА Vladnews.

Мифологию и культуру Японии обсудят во Владивостоке, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Сегодня, 23 мая, в муниципальной молодёжной библиотеке «Бук» (ул. Светланская, 55) состоится лекция и будет представлена презентация «Японская символика».

Лекцию о самой загадочной стране, животных и растениях, имеющих для японцев особый смысл и значение, прочтут студенты Восточного института Школы региональных и международных исследований ДВФУ.

Горожане узнают о мифологических лисах-оборотнях, когда и почему Фудзияма приобрела статус священной горы, какое место в японской культуре и поэзии занимают бамбук, сакура, карп и олень, отчего у котов Страны восходящего солнца короткие хвосты и что означает понятие «собачья верность» для самурая.

Лекция стартует в 18:30, вход свободный.