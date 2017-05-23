Во Владивостоке началась выдача путевок в детские сады

Выдача путевок продлится с 23 мая по 6 июня

Владивосток, вторник, 23 мая , РИА Vladnews.

Во Владивостоке сегодня, 23 мая, началась выдача путевок в детские сады, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Путевки получают дети, рожденные преимущественно в 2014-м году, зарегистрированные в очереди, а также дети из семей льготных категорий. Для получения путевки родителям нужно обратиться в управление образования по своему району, предъявить свой паспорт и свидетельство о рождении ребенка.

Выдача путевок продлится с 23 мая по 6 июня. Также ведется работа по выдаче путевок гражданам, стоящим в льготной очереди - она началась с 17 мая.

С графиком выдачи и перечнем льготных категорий можно ознакомиться здесь.