Завтра Владивосток накроют дожди

Температура воздуха не изменится

Владивосток, вторник, 23 мая , РИА Vladnews.

В понедельник, 22 мая, на западе и юге Приморья прошли дожди, выпало 0,4–12 мм, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примпогоду. Воздух прогрелся до +15…+20 °С, в районах с дождем столбики термометров не поднимались выше +9…+14 °С.

Минувшей ночью дожди распространились почти на всю территорию края. Местами интенсивность дождей увеличилась, выпало 0,3–22 мм. Ночью температура воздуха понизилась до +6…+12 °С. На северо-востоке, где дожди не наблюдались, похолодало до +2…+4 °С.

Во Владивостоке и пригороде вчера днем было облачно, без осадков. Максимальная температура отмечалась около +13…+15 °С. К утру температура понизилась до +9…+11 °С. Ночью временами отмечался небольшой дождь, 0,0–0,8 мм.

Сегодня, 23 мая, в отдельных районах сохраняется дождливая погода. Фон температуры воздуха сохранится таким же, как вчерашним днем.

Во Владивостоке без существенных осадков. Максимальная температура воздуха +12…+15 °С.

Завтра на юге Дальневосточного региона погодные условия по-прежнему будет определять высотная фронтальная зона. В Приморском крае местами сохранятся небольшие и умеренные дожди. Ночь ожидается прохладная, +4…+9 °С. Дневная температура воздуха без существенного изменения.

Во Владивостоке в среду, 24 мая, облачная погода, возможен небольшой дождь. Температура воздуха ночью +6…+9 °С, максимальная днем +13…+16 °С.