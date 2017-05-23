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Общество

Неделя в Приморье: огурцы стали дешевле, а помидоры подорожали

Что подешевело в регионе, согласно официальной статистике
Фото: masterok.livejournal.com Фото: masterok.livejournal.com
Владивосток, вторник, 23 мая , РИА Vladnews.

За минувшую неделю в Приморье продукты питания как дорожали, так и дешевели, сообщает РИА VladNews со ссылкой на данные Приморскстата. Так, снижение цен на 0,1-2,5% отмечено по следующим группам товаров:

Баранина на кости;

Курица;

Рыба мороженая не потрошеная;

Масла сливочное и подсолнечное;

Сыры сычужные;

Яйцо куриное;

Сахар песок;

Мука пшеничная;

Рис, пшено и гречка ядрица;

Макароны;

Печенье;

Свежие огурцы.

Максимальное снижение отмечено в группе товаров "Огурцы свежие". А вот свежие помидоры, наоборот, показали на минувшей неделе максимальный рост цен среди продуктов питания - на 1,1%.

Что касается непродовольственных видов товаров, один из самых интересных для граждан вопросов - ценник на топливо. За минувшую неделю стоимость бензина АИ-92 и АИ-95 не изменилась. А вот дизельное топливо подорожало - на 0,4%.

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