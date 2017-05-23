Неделя в Приморье: огурцы стали дешевле, а помидоры подорожали

За минувшую неделю в Приморье продукты питания как дорожали, так и дешевели, сообщает РИА VladNews со ссылкой на данные Приморскстата. Так, снижение цен на 0,1-2,5% отмечено по следующим группам товаров:
Баранина на кости;
Курица;
Рыба мороженая не потрошеная;
Масла сливочное и подсолнечное;
Сыры сычужные;
Яйцо куриное;
Сахар песок;
Мука пшеничная;
Рис, пшено и гречка ядрица;
Макароны;
Печенье;
Свежие огурцы.
Максимальное снижение отмечено в группе товаров "Огурцы свежие". А вот свежие помидоры, наоборот, показали на минувшей неделе максимальный рост цен среди продуктов питания - на 1,1%.
Что касается непродовольственных видов товаров, один из самых интересных для граждан вопросов - ценник на топливо. За минувшую неделю стоимость бензина АИ-92 и АИ-95 не изменилась. А вот дизельное топливо подорожало - на 0,4%.