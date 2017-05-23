Молодые семьи Владивостока отпразднуют новоселье

Около 450 человек уже получили сертификаты на покупку жилья по программе "Молодая семья"

Владивосток, вторник, 23 мая , РИА Vladnews.

Сегодня, 23 мая, в актовом зале администрации Владивостока прошла торжественная церемония вручения сертификатов на покупку жилья по подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей в городе Владивостоке» на 2014 – 2019 годы. Счастливыми обладателями свидетельств стали более двадцати семей, а вручили долгожданные сертификаты участникам и.о. главы администрации Владивостока Константин Межонов и первый заместитель главы администрации города Екатерина Химич, сообщает РИА VladNews.

Несмотря на рабочие будни, практически все участники программы пришли на церемонию для получения свидетельства. Стоит отметить, что молодые семьи пришли практически в полном составе - вместе с детьми. Детский смех малышей придал празднику ещё больший заряд положительных эмоций и поднял настроение всем участникам церемонии.

После получения свидетельств практически каждая молодая семья вместе тщательно изучали и рассматривали его.

Первый заместитель главы администрации Владивостока Екатерина Химич в ходе церемонии пожелала участникам как можно быстрей начать работу по реализации сертификатов.

«Так рано свидетельства молодым семьям мы не вручали никогда. И очень хочется, чтобы с завтрашнего дня уже участники программы начали реализовывать свои сертификаты, потому что они сегодня получили в руки «синицу», которая не должна превратиться в «журавля» в небе. Реализация сертификатов зависит только от молодых семей. И опыт осуществления программы «Молодая семья» дает нам право говорить о том, что не все бывает всегда гладко. Поэтому нужно приложить все усилия для того, чтобы эти сертификаты были реализованы», - сообщила первый заместитель главы администрации Владивостока Екатерина Химич.

Напомним, программа «Обеспечение жильем молодых семей в городе Владивостоке» направлена на улучшение жилищных условий молодых семей. Участником может стать молодая семья в возрасте до 35 лет или неполная молодая семья. За два года реализации программы уже выданы свидетельства 450 молодым семьям.