Несколько часов кружил над Хабаровском Airbus A-330 с пассажирами

По факту аварийной посадки самолета проводится процессуальная проверка

Владивосток, вторник, 23 мая , РИА Vladnews.

В Хабаровске проводится процессуальная проверка по факту аварийной посадки самолета Airbus A330-300 авиакомпании «Аэрофлот», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Дальневосточного следственного управления на транспорте.

По данным следствия, утром 22 мая из хабаровского аэропорта вылетел самолет Airbus A-330-300, с находящимися на борту 286 пассажирами и 10 членами экипажа, следовавший по маршруту Хабаровск-Москва. На взлетно-посадочной полосе аэропорта после вылета самолета были обнаружены части протектора шины шасси, вследствие чего самолет был вынужден вернуться в аэропорт. Аварийную посадку самолет совершил через четыре часа. В результате авиационного инцидента никто не пострадал. Причины аварийной посадки в настоящее время устанавливаются.