Во Владивостоке осужден водитель автобуса, напавший на журналиста 17:05, 23 мая Во Владивостоке осужден водитель автобуса, напавший на журналиста
Приморец 13 лет насиловал свою дочь 16:35, 23 мая Приморец 13 лет насиловал свою дочь
Несовершеннолетний мопедист пострадал во время столкновения с грузовиком в Приморье 16:03, 23 мая Несовершеннолетний мопедист пострадал во время столкновения с грузовиком в Приморье
Новостная лента
Май, 23 вторник
17:32
Приморский депутат нецензурно высказался в адрес президента России в соцсетях
17:32
​Политологи - о деле главы Владивостока Игоря Пушкарева
17:32
​Страшная авария произошла в центре Владивостока: у фуры отказали тормоза Видео
17:21
Неделя в Приморье: огурцы стали дешевле, а помидоры подорожали
17:11
Швейцария отказалась от ядерной энергетики
17:05
Во Владивостоке осужден водитель автобуса, напавший на журналиста
17:02
Арт-субботник прошел во Владивостоке Видео
16:48
Несколько часов кружил над Хабаровском Airbus A-330 с пассажирами
16:39
Приморец попытался дать взятку сотруднику полиции, чтобы выгородить своего знакомого
16:35
Приморец 13 лет насиловал свою дочь
16:23
Министр образования предложила использовать труд студентов при ремонтах общежитий
16:12
Российским отличникам предлагают устроить 50%-ную скидку на обучение в вузах
16:03
Несовершеннолетний мопедист пострадал во время столкновения с грузовиком в Приморье
15:54
Двое приморцев украли рельсы с помощью трактора
15:46
Два приморских бизнесмена отделались испугом от уголовного дела по подложным документам
15:44
За прошедшие сутки в Приморье произошло более 70 аварий
15:42
Приморец и житель Бурятии попались на краже
15:36
Международная акция «Ночь музеев» прошла во Владивостоке Видео
15:23
Генеральный консул Китая во Владивостоке рассказал о планах расширения сотрудничества с нашим городом
15:11
Во Владивостоке задержали 48 тонн неправильных колбасных «шкурок»
15:00
В Манчестере произошел взрыв
14:48
Фестиваль уличных танцев «Street air» 2017 откроется в эти выходные
14:37
В Приморье спасли двух рыбаков
14:26
Приморец без прав чуть не угробил своего сына в ДТП
14:25
Молодые семьи Владивостока отпразднуют новоселье Фото
14:14
Жительница Приморья незаконно прописала у себя в квартире 14 граждан
14:02
Австралийский путешественник, ехавший из Владивостока в Лондон на мотоцикле, разбился в Благовещенске Фото
13:48
Сегодня во Владивостоке стартует акция «Спич про ВИЧ» Адреса
13:37
В Сиреневке сгорела дача
13:26
Осужденные Приморья принимают активное участие в посевной кампании
13:18
В Приморье раскрыто убийство 15-летней давности
13:15
За сутки в Приморье потушили три пожара
13:04
Голливудский актер планирует обзавестись собственным участком в Приморье
Будете ли вы купаться в море после сообщений об акулах в акватории Владивостока?

Электронные версии
4134 (73) от 23 мая 2017 Электронная версия газеты Владивосток
«Луч» сменил прописку?
Лето – сезон библиотек
Из высаженных сосен устроят бонсай
В Охотоморье сгорел приморский траулер
Корейцы предлагают построить холодильные склады
68 от 04 апреля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Как слово наше отзовется?
Журнал приглашает на свидание и советует… не прогуливать учебу
Что ждать от второго чтения закона?
Встретимся в Ботаническом саду!
13 мая виноградари встретятся в Орехово
Общество

Приморец попытался дать взятку сотруднику полиции, чтобы выгородить своего знакомого

В отношении взяткодателя и взяткополучателей материалы уголовного дела выделены в отдельное производство
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, вторник, 23 мая , РИА Vladnews.

Житель Шкотовского района осужден за покушение на посредничество во взяточничестве за совершение заведомо незаконного бездействия, если при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам, сообщает РИА VladNews со ссылкой на прокуратуру края.

Установлено, что в июле 2016 года в ночное время в п. Новонежино Шкотовского района сотрудники полиции остановили автомобиль Honda HRV, водитель которого находился в состоянии алкогольного опьянения. Для решения вопроса о несоставление протокола водитель позвонил своему знакомому, полагая, что тот имеет авторитет в поселке и сможет урегулировать ситуацию.

По просьбе водителя, фигурант дела прибыл на место задержания и в служебном автомобиле договорился с сотрудниками ДПС не привлекать водителя к ответственности. За свое бездействие должностные лица попросили вознаграждение в размере 30 тыс. рублей. Об озвученных условиях обвиняемый сообщил своему знакомому, который согласился их выполнить.

Спустя неделю подсудимый получил от водителя денежные средства, которые, по просьбе последнего, необходимо было передать сотрудникам полиции. Чуть позднее фигурант был задержан сотрудниками правоохранительных органов при проведении оперативно-розыскного мероприятия «Оперативный эксперимент». Указанные денежные средства были добровольно выданы в ходе осмотра его квартиры.

В отношении взяткодателя и взяткополучателей материалы уголовного дела выделены в отдельное производство.

Суд признал взяткодателя виновным в покушении на посредничество во взяточничестве и, с учетом изменений, внесенных апелляционной инстанцией, он приговорен за содеянное к 1 году 10 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 300 тыс. рублей.

Приговор вступил в законную силу. Сообщается, что осужденный ранее занимал должность главы Новонежинского сельского поселения Шкотовского муниципального района.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Российским отличникам предлагают устроить 50%-ную скидку на обучение в вузах
16:12, 23 мая 2017 Российским отличникам предлагают устроить 50%-ную скидку на обучение в вузах

Петр Толстой предложил вернуть образовательным учреждениям воспитательную функцию

Два приморских бизнесмена отделались испугом от уголовного дела по подложным документам
15:46, 23 мая 2017 Два приморских бизнесмена отделались испугом от уголовного дела по подложным документам

Они возили из-за границы сушеные морепродукты

Сегодня во Владивостоке стартует акция «Спич про ВИЧ»
13:48, 23 мая 2017 Сегодня во Владивостоке стартует акция «Спич про ВИЧ»

Адреса проведения акции

Осужденные Приморья принимают активное участие в посевной кампании
13:26, 23 мая 2017 Осужденные Приморья принимают активное участие в посевной кампании

Сельскохозяйственные культуры выращиваются для питания осужденных и для заготовок на зиму

Голливудский актер планирует обзавестись собственным участком в Приморье
13:04, 23 мая 2017 Голливудский актер планирует обзавестись собственным участком в Приморье

Стивен Сигал решил получить дальневосточный гектар

Приморские школьники смогут заработать деньги на летних каникулах
12:51, 23 мая 2017 Приморские школьники смогут заработать деньги на летних каникулах

118 организаций уже подписали соглашения с администрацией края

Во Владивостоке выберут предприятия с лучшими условиями охраны труда
12:22, 23 мая 2017 Во Владивостоке выберут предприятия с лучшими условиями охраны труда

Участниками конкурса могут быть организации, осуществляющие свою деятельность на территории Владивостока