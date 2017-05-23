Приморец попытался дать взятку сотруднику полиции, чтобы выгородить своего знакомого

В отношении взяткодателя и взяткополучателей материалы уголовного дела выделены в отдельное производство

Владивосток, вторник, 23 мая , РИА Vladnews.

Житель Шкотовского района осужден за покушение на посредничество во взяточничестве за совершение заведомо незаконного бездействия, если при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам, сообщает РИА VladNews со ссылкой на прокуратуру края.

Установлено, что в июле 2016 года в ночное время в п. Новонежино Шкотовского района сотрудники полиции остановили автомобиль Honda HRV, водитель которого находился в состоянии алкогольного опьянения. Для решения вопроса о несоставление протокола водитель позвонил своему знакомому, полагая, что тот имеет авторитет в поселке и сможет урегулировать ситуацию.

По просьбе водителя, фигурант дела прибыл на место задержания и в служебном автомобиле договорился с сотрудниками ДПС не привлекать водителя к ответственности. За свое бездействие должностные лица попросили вознаграждение в размере 30 тыс. рублей. Об озвученных условиях обвиняемый сообщил своему знакомому, который согласился их выполнить.

Спустя неделю подсудимый получил от водителя денежные средства, которые, по просьбе последнего, необходимо было передать сотрудникам полиции. Чуть позднее фигурант был задержан сотрудниками правоохранительных органов при проведении оперативно-розыскного мероприятия «Оперативный эксперимент». Указанные денежные средства были добровольно выданы в ходе осмотра его квартиры.

В отношении взяткодателя и взяткополучателей материалы уголовного дела выделены в отдельное производство.

Суд признал взяткодателя виновным в покушении на посредничество во взяточничестве и, с учетом изменений, внесенных апелляционной инстанцией, он приговорен за содеянное к 1 году 10 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 300 тыс. рублей.

Приговор вступил в законную силу. Сообщается, что осужденный ранее занимал должность главы Новонежинского сельского поселения Шкотовского муниципального района.