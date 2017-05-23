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Происшествия

Экстремальная весна подтопила международный банк семян на Шпицбергене

Дождь оказался проблемой для сооружения, рассчитанного на ядерную войну
Фото: Lasttango.ru Фото: Lasttango.ru
Владивосток, вторник, 23 мая , РИА Vladnews.

Рекордная по температуре весна привела к таянию снега и дождевым осадкам в районе международного семенохранилища «Судного дня» на Шпицбергене, сообщает РИА VladNews со ссылкой на naked-science. В результате талая вода просочилась в коридор хранилища, скопилась там и замерзла. Хранимые семена не пострадали, в герметично закрытое хранилище вешние воды не просочились. Во всяком случае, так заявляет менеджмент проекта.

Семенохранилище в Арктике было построено в 2006–2008 годах. Его целью является сохранение запасов семян всех возделываемых человечеством культурных растений на случай естественных или рукотворных бедствий типа ядерной войны или падения астероида.

Стены сооружения, уходящего вглубь склона, способны выдержать атомный взрыв, а вечная мерзлота вкупе с системой охлаждения позволяют непрерывно поддерживать в хранилище температуру –18 градусов Цельсия и гарантировать, что даже в случае серьезных проблем температура внутри не поднимется выше –3,5 градусов. Все-таки сверху много вечной мерзлоты. На случай менее серьезных проблем оборудование может работать на местном каменном угле. Высота 130 метров над уровнем моря предохраняет объект от затопления морскими водами. Одним словом, создателям проекта удалось предвидеть почти все. Кроме весенних дождей, которые никогда не шли здесь всего десять лет назад.

Произошедшее, безусловно, не создает стратегической угрозы для проекта, но вынуждает внимательнее следить за его работой. Это огорчает — исходно хранилище и его системы создавались для работы при минимальном участии человека, а то и вовсе без него.

Как сообщил прессе представитель норвежского правительства Хеге Нджаа Ашим (Hege Njaa Aschim), участники проекта, разумеется, не рассчитывали на экстремально теплую по местным меркам весну. Сейчас их внимание сосредоточено на дальнейшем развитии событий: окажется ли нынешний год уникальным в своем роде, или дальше будет так же тепло?

Международное семенохранилище на Шпицбергене построено на средства бюджета Норвегии и открыто в 2008 году. Каждая страна, участвующая в программе, имеет право разместить в хранилище определенное количество образцов семян. За время, прошедшее с момента вступления сооружения в строй, оно вскрывалось один раз, в 2015 году. Тогда часть хранимых там семян потребовалась для замещения экземпляров из коллекции в Алеппо, серьезно пострадавшей от войны в Сирии.

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