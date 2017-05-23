Австралийский путешественник, ехавший из Владивостока в Лондон на мотоцикле, разбился в Благовещенске

Обстоятельства случившегося выясняются

Владивосток, вторник, 23 мая , РИА Vladnews.

В Амурской области на мотоцикле разбился путешественник из Австралии, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Газета.ru.

Инцидент произошел на въезде в Благовещенск. По предварительной информации, из-за невнимательности одного из автомобилистов, который совершил маневр не убедившись в его безопасности, мотоциклиста откинуло на металлический отбойник. От полученных травм мужчина скончался в больнице. При падении байкер получил множество тяжелых травм.

Из источников стало известно, что байкеру из Австралии было 43 года. На родине у него остались трое детей. Сейчас благовещенские байкеры решают вопрос о транспортировке тела иностранца на родину.

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