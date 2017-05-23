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Двое приморцев украли рельсы с помощью трактора

И сдали их в металлолом
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, вторник, 23 мая , РИА Vladnews.

Сотрудниками линейного отдела полиции на станции Уссурийск в рамках проведения операции «Восток» и «Металл» установлены лица, совершившие хищение железнодорожных рельс на перегоне станций Чернышевка-Тихоречное, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу дальневосточной транспортной полиции.

Установлено, что злоумышленники похитили рельсы с перегона, оттащив их на грунтовую дорогу при помощи трактора. Порезав рельсы на куски длиной около 4,5 метров, погрузили их в кузов автомобиля и отвезли в пункт приема металла в города Арсеньев. Вырученные от сдачи металла 43 тысячи рублей мужчины поделили поровну.

Как оказалось, один из злоумышленников является работником РЖД, второй - безработный и ранее судимый за совершение аналогичного преступления местный житель.

По факту хищения имущества железной дороги возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ. Максимальная санкция за совершение этого преступления предусмотрена в виде пяти лет колонии.

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