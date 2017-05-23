23 мая – день создания Владивостокской таможни

История ее началась 116 лет назад после появления указа Николая II

Владивосток, вторник, 23 мая , РИА Vladnews.

23 мая для всего коллектива Владивостокской таможни и ее ветеранов – особый день. 116 лет назад указом Николая II началась история старейшей на Дальнем Востоке морской таможни – Владивостокской, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ДВТУ. В ее составе выросли и позднее стали самостоятельными Благовещенская, Ванинская, Хабаровская, Уссурийская и другие таможни, а в далеком 1901 году таможенный надзор осуществляли всего 2 штатных чиновника и 7 прикомандированных.

Сегодня Владивостокская таможня, которой руководит Олег Ануфриев, – одна из крупнейших в Дальневосточном регионе. В ее штате более 700 человек, а в регионе деятельности – семь таможенных постов (Морской порт Владивосток, Первомайский, Морской порт Зарубино, Морской порт Славянка, Аэропорт Владивосток, Владивостокский (центр электронного декларирования) и Владивостокский почтовый) и четыре пункта пропуска.

Внедрение и активное применение передовых таможенных технологий и напряженная работа всех подразделений таможни способствовали выполнению Владивостокской таможней важнейших задач – обеспечению собираемости таможенных платежей, совершенствованию таможенного администрирования и созданию благоприятных условий для развития внешнеторговой деятельности.

В течение первых четырех месяцев 2017 года экспортно-импортные операции через таможню осуществляли 4213 участников ВЭД, что на 32% больше, чем в прошлом году за аналогичный период.

Объемы внешнеторгового оборота в натуральном (грузооборот) и стоимостном выражении за четыре месяца 2017 года составили соответственно 1,65 млн. тонн и свыше 2,8 млрд. долларов США. Они значительно превзошли прошлогодние значения. Для сравнения, за четыре месяца 2016 года их объемы составляли 1,15 млн. тонн и 1,9 млрд. долларов США. Прирост грузооборота и внешнеторгового оборота составил 43% и 47% соответственно.

Основными торговыми партнерами при ввозе товаров в Россию традиционно выступают: Китай (48,5% стоимостного объема всего импорта), Япония (19,4%), Республика Корея (9,7%), Бразилия (2,2%), остальные страны (20,2%), а при вывозе из России: Китай (56,7% стоимостного объема всего экспорта), Республика Корея (37,1%), Япония (4,4%), остальные страны (1,8%).

Таможенное декларирование с подачей почти 37,7 тыс. таможенных деклараций (ДТ) осуществлено в отношении 192,2 тыс. ввезенных и 8,1 тыс. вывезенных товаров. Данные показатели возросли в сравнении с прошлогодними на 45%, 34% и 17% соответственно.

Среди ввезенных товаров традиционно преобладают механические машины и оборудование (19,1% от стоимости всего импорта), автомобильный транспорт и его части (13,6%), электрические машины и оборудование (11,1%), суда, лодки яхты и их части (9,6%), пластмассы и изделия из них (5,5%); а среди вывезенных товаров по-прежнему преобладают свежая, охлажденная и мороженая продукция морского промысла (79,1% от общей стоимости) и рыбная мука (4,3%), а также электрические машины и оборудование (5,5%), черные металлы и их лом (4%).

В первые четыре месяца 2017 года на 36% и 35,3% выросло количество автомобилей (более 7 тыс. штук и 4,3 тыс. штук), ввезенных юридическими и физическими лицами соответственно. В целом ввезено 11,3 тыс. автомобилей, что на 35,7% больше, чем в прошлом году за аналогичный период.

Через четыре подконтрольных Владивостокской таможне пункта пропуска, из которых три морских (Владивосток (рыбный и торговый порт), Зарубино, Посьет)) и один воздушный (Владивосток (Кневичи)), в обоих направлениях за истекшие четыре месяца 2017 года перемещено грузов общим объемом более 5,5 миллионов тонн, проследовало более 196,1 тысяч человек, что на 12,7% и 18,9% больше, чем в прошлом году за аналогичный период.

Контрольное задание четырех месяцев 2017 года по перечислению таможенных платежей в федеральный бюджет Владивостокской таможней выполнено на 99,94%. В бюджет перечислено 29 млрд. 699 млн. рублей, что на 7% или 2 млрд. 106 млн. рублей больше, чем в прошлом году за аналогичный период. Доля платежной составляющей Владивостокской таможни в региональной копилке составляет более 50%. В импортной составляющей таможенных платежей, перечисленных в бюджет, наибольшая доля приходится на средства наземного транспорта и части к ним, механические машины и оборудование (около 27,83 млрд. рублей), а в экспортной составляющей – на черные металлы и лесоматериалы (206,37 млн. рублей).

Сегодня таможня в рамках реализации Таможенного кодекса таможенного союза, Стратегии развития таможенной службы Российской Федерации до 2020 года», Плана мероприятий («дорожной карты») «Совершенствования таможенного администрирования» (пункта 19.17), Федерального закона от 13.07.2015 № 212-ФЗ «О свободном порте Владивосток» (статьи 22), решения коллегии Евразийской экономической комиссии от 01 декабря 2015 года № 158 «О введении обязательного предварительного информирования о товарах, ввозимых на таможенную территорию ЕАЭС воздушным транспортом» применяет такие таможенные технологии, как – электронное декларирование, предварительное информирование, удаленный выпуск, автоматическая регистрация ДТ, предварительное декларирование, электронный транзит, автоматический выпуск ДТ. Дополнительно, совместно с владельцами морских терминалов, активно ведется работа по сокращению сроков нахождения в морском порту Владивосток контейнеров с ввозимыми товарами, в том числе за счет подачи ДТ не позднее дня, следующего за днем прибытия товаров в порт, использования предварительного декларирования, сокращения сроков фактического контроля, включая осмотра с помощью двух мобильно-инспекционных досмотровых комплекса.

Владивостокской таможней за четыре месяца 2017 года возбуждено 7 уголовных дел по признакам преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов, что на 1 дело или 16,7% больше, чем в прошлом году за аналогичный период. Общий размер уклонения от уплаты таможенных платежей составил 30,5 млн. рублей, размер незаконно перемещенных наличных денежных средств – 2,6 млн. рублей, стоимость контрабандно перемещенных стратегически важных товаров – 29,7 млн. рублей. За аналогичный период прошлого года размер уклонения от уплаты таможенных платежей составил 9,6 млн. рублей, сумма невозвращенной валютной выручки – 65 млн. рублей.

По направлению выявления и пресечения административных правонарушений (АП) таможней было возбуждено 718 дел об АП, что на 124 дела больше, чем за аналогичный период прошлого года. По контрабандообразующим составам, наносящим существенный вред экономической безопасности Российской Федерации, возбуждено 340 дел об АП. Общая сумма предмета административных правонарушений составила 2,3 млрд. рублей. К административной ответственности привлечено 743 лица. Общая сумма наказаний составила около 3,3 млрд. рублей (в том числе штрафов – 3,2 млрд. рублей, из них таможней – 2,2 млрд. рублей), что больше прошлогодних показателей (0,4 млрд. рублей, в том числе штрафов – 0,33 млрд. рублей, из них таможней – 0,02 млрд. рублей). Сумма взысканных денежных средств в счет оплаты штрафов составила 12,5 млн. рублей.

Каждый вложенный в развитие таможни рубль дал за 4 месяца 2017 года отдачу в 124,10 рубля, в прошлом году за аналогичный период этот показатель составлял 138,13 рублей. Условно каждый владивостокский таможенники обеспечил перечисление в федеральный бюджет за 4 месяца 2017 года 41,428 млн. рублей при средних затратах на его содержание и обеспечение его деятельности 342 тыс. рублей (в 2016 году – 41,307 млн. и 299 тыс. соответственно). Снижение чистой доходности на 10%, что обусловлено увеличением финансовых затрат в 2017 году на содержание таможни, в том числе за счет увеличение штатной численности в мае 2016 года в ходе реорганизации Хасанской, Владивостокской и Уссурийской таможен.

Защищать экономические интересы России на ее дальневосточных рубежах – это почетно и ответственно. Когда через таможню проходит большая часть всех грузов, по причине ее нахождения на перекрестке торговых путей, соединяющих Европу и Азиатско-Тихоокеанский регион, ответственность возрастает многократно. Такая работа требует предельной концентрации сил и внимания, оптимального использования имеющихся профессиональных ресурсов, передовых информационных и таможенных технологий. Профессионализм таможенников, их энергия и преданность таможенному делу помогут Владивостокской таможне и в дальнейшем успешно справляться с задачами, которые диктует время.