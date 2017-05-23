Общественная организация «Домовой контроль» отметила свой четвертый день рождения, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.
Арт-субботник прошел во Владивостоке
«Морская» трансформаторная будка и весёлое настроениеВладивосток, вторник, 23 мая , РИА Vladnews.
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