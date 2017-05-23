Два приморских бизнесмена отделались испугом от уголовного дела по подложным документам

Они возили из-за границы сушеные морепродукты

Владивосток, вторник, 23 мая , РИА Vladnews.

В апреле 2017 года Находкинский суд Приморского края рассмотрел уголовное дело в отношении гендиректора местной фирмы и его зама, уклонившихся от уплаты таможенных платежей в крупном размере, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ДВТУ.

В 2014-2015 годах они ввезли из Китая 17 партий сушеных морепродуктов. В ходе таможенного декларирования в таможню подавались подложные документы о сделке и стоимости товаров, что повлияло на итоговый размер таможенных платежей. В результате предприниматели не уплатили в федеральный бюджет около 4 миллионов рублей. Было возбуждено два уголовных дела по статье 194 УК РФ.

В ходе рассмотрения судом уголовных дел, обвиняемые добровольно возместили нанесенный государству ущерб. Суд, учитывая данный факт, а также то, что подсудимые впервые привлечены к уголовной ответственности и раскаялись в содеянном, прекратил уголовное преследование и назначил судебный штраф каждому в размере 150 тысяч рублей.