Владивосток в 12-й раз принял участие в международной акции «Ночь музеев», сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.
Международная акция «Ночь музеев» прошла во Владивостоке
Масштабную программу подготовил Приморский государственный музей имени В.К. АрсеньеваВладивосток, вторник, 23 мая , РИА Vladnews.
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