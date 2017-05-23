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Международная акция «Ночь музеев» прошла во Владивостоке

Масштабную программу подготовил Приморский государственный музей имени В.К. Арсеньева
Владивосток, вторник, 23 мая , РИА Vladnews.

Владивосток в 12-й раз принял участие в международной акции «Ночь музеев», сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.

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