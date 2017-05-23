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Политика и экономика

Генеральный консул Китая во Владивостоке рассказал о планах расширения сотрудничества с нашим городом

У Владивостока сложились с Китаем многолетние добрососедские отношения
Фото: Администрация Владивостока Фото: Администрация Владивостока
Владивосток, вторник, 23 мая , РИА Vladnews.

Сегодня, 23 мая, исполняющий обязанности главы города Владивостока Константин Межонов провел рабочую встречу с генеральным консулом Китайской Народной Республики во Владивостоке Янь Вэньбинем, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Во встрече приняли участие начальник управления международных отношений и туризма администрации Владивостока Алексей Кушнир, начальник отдела международного протокола Виталий Ерёменко, а также вице-консул генерального консульства КНР во Владивостоке Чжан Чжэньфэн.

Напомним, что генеральное консульство Китайской Народной Республики официально начало работу во Владивостоке с сентября прошлого года, что резко повысило статус действовавшего до этого времени в столице Приморья владивостокского отделения генерального консульства Китая в Хабаровске. В этой связи Владивосток стал играть еще более важную роль в развитии взаимовыгодных связей с этой соседней страной. При этом в полномочия генконсульства во Владивостоке входит не только Приморский край, но и Сахалин, Камчатка, Магаданская область и Чукотка.

В апреле нынешнего года состоялось официальное представление генерального консула Китайской Народной Республики во Владивостока Янь Вэньбиня. Эту церемонию провел в ходе специального приема в отеле «Хендэ» прибывший во Владивосток из Москвы чрезвычайный и полномочный посол КНР в Российской Федерации Ли Хуэй.

Константин Межонов отметил, что у Владивостока сложились с Китаем многолетние добрососедские отношения. Одним из первых побратимов Владивостока стал в 1992 году китайский город Далянь, а в 2011 году был подписан договор о побратимстве столицы Приморья с Яньбянь-Корейским автономным округом Китая. Это подтверждает уверенное развитие экономических, культурных, образовательных, спортивных двусторонних контактов.

А в нынешнем году проходят переговоры о подготовке к подписанию договора о побратимских отношениях между Владивостоком и Харбином. При этом в Китае бережно сохраняются памятники советским воинам, погибшим при освобождении Китая в августе 1945 года. Стали доброй традицией визиты в Китай ветеранов Второй мировой войны из Владивостока, которых всегда ждет там теплый прием.

Янь Вэньбинь, со своей стороны, подчеркнул, что Владивосток в последние годы стал весьма притягательным центром знакомства и разностороннего сотрудничества для туристов и бизнесменов Китая. Кстати, в прошлом году был установлен своеобразный рекорд, когда Владивосток посетили свыше 370 тысяч граждан Китая. Эти процессы продолжают динамично развиваться и в нынешнем году.

При этом серьезный интерес к активизации контактов в различных областях проявляют не только приграничные регионы Китая, но и юго-восточные мегаполисы Шанхай и Гуаньчжоу. В этой связи Янь Вэньбинь выразил готовность способствовать организации новых совместных проектов представителей его страны с Владивостоком.

В ходе встречи ее участники обсудили дополнительные возможности и перспективы дальнейшего развития плодотворного сотрудничества Владивостока и Китая, которые предоставляет работа в столице Приморья генерального консульства этой страны. Был отмечен и ряд существующих проблем, препятствующих наиболее полной реализации такого сотрудничества, с целью их разрешения.

Справка. Генеральный консул КНР в городе Владивостоке Янь Вэньбинь родился в октябре 1967 года, работал ранее в посольствах КНР в Республике Узбекистан и в Республике Казахстан, в департаменте стран Европы и Центральной Азии МИД КНР. С 2009 по 2015 годы занимал должность советника-посланника посольства КНР в Российской Федерации, а по 2016 год — советника-посланника департамента внешнеполитического планирования МИД КНР.  

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