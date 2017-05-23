Во Владивостоке задержали 48 тонн неправильных колбасных «шкурок»

Неверное указание материала оболочек едва не сэкономило бизнесмену на госпошлинах более полумиллиона рублей

Владивосток, вторник, 23 мая , РИА Vladnews.

Сразу 4 административных правонарушения выявлены Владивостокской таможней при таможенном декларировании одного и того же импортного товара в таможенных декларациях, поданных одним и тем же импортером, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ДВТУ.

В двух декларациях на товары был заявлен товар – фиброузные* оболочки для колбасных изделий, весом брутто более 48 тонн. Но по результатам проведенной экспертизы установлено, что представленные образцы являются целлюлозными** оболочками для колбасных изделий. Различные материалы изготовления колбасных оболочек повлияли на корректировку классификационного кода товара.

Неверное заявление предпринимателем сведений об оболочках для колбасных изделий повлияло на расчет ставки таможенной пошлины – 6,5% вместо 5%) и привело к занижению таможенных пошлин и налогов на общую сумму более 532 тысяч рублей.

Санкциями ч. 2 ст. 16.2 КоАП России предусмотрен – штраф от одной второй до двукратной суммы подлежащих уплате таможенных пошлин, налогов с конфискацией товаров или без таковой либо конфискация товаров, а ч. 3 ст. 16.2 КоАП России – штраф от пятидесяти тысяч до трехсот тысяч рублей с конфискацией товаров или без таковой либо конфискация товаров.

* Фиброуз – вискозно-армированная оболочка, изготовленная из особо тонкой упроченной длинноволокнистой бумажной основы, покрытой регенерированной очищенной целлюлозой.

** Изготовленными из целлюлозных материалов-пластифицированной целлюлозной пленки (целлофан), армированной целлюлозными волокнами, массовая доля волокнистой основы составляет 25-30%, массовая доля для полимерной составляющей составляет 70-75%.